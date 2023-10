Agrimat está NA PROCURA por novos funcionários no mercado

A Agrimat, empresa de prestação de serviços na área de construção, que tem como objetivo fornecer soluções de excelência para os clientes, acionistas e colaboradores, está com ótimas possibilidades de emprego abertas. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte a lista de oportunidades disponíveis:

Analista de Planejamento Financeiro – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista Fiscal – Cuiabá – MT – Efetivo: Apuração de Tributos; Análise de Documentação Fiscal;

Escrituração Fiscal; Obrigações Acessórias;

Assistente de Contas a Pagar – Cuiabá – MT – Efetivo: Controle de Pagamentos; Processamento de Pagamentos; Conciliação Bancária;

Banco de Talentos – Administração De Engenharia – Cuiabá – MT – Banco de Talentos.

Mais sobre a Agrimat

Contando mais sobre a Agrimat, é importante frisar que trata-se de uma empresa mato-grossense, do ramo da construção civil, com foco em obras de infraestrutura pesada, tais como, terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de artes especiais, com pouco mais de 50 anos de história.

A empresa, sediada na capital Cuiabá, atua em várias regiões do estado, para clientes públicos e privados, com forte presença no segmento de implantação, recuperação e conservação de rodovias. Para isso, possui um vasto parque de equipamentos próprios e conta com uma equipe técnica, especializada no setor.

Por fim, com uma forte presença no mercado de construção de rodovias, sua equipe está sempre empenhada em proporcionar projetos de alta qualidade e atender às necessidades de seus clientes.

Como enviar o currículo para uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Agrimat, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



