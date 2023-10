Agrivalle OFERECE EMPREGOS em CINCO ESTADOS

A Agrivalle, empresa que é propulsora de uma nova agricultura, utilizando as ferramentas da natureza para criar soluções reais e customizadas as necessidades das plantas, pessoas, e do planeta, está contratando pessoas no mercado. Dito isso, visualize a lista de oportunidades em aberto:

Analista de Facilities – Indaiatuba – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Logística Pleno – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Assistente de Faturamento – Indaiatuba – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Indaiatuba – SP – Banco de talentos;

DTM – Desenvolvedor (a) Técnico de Mercado – Lucas do Rio Verde – MT – Efetivo;

Eletromecânico (a) – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Especialista de Compras – Indaiatuba – SP e Híbrido – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Indaiatuba – SP – Aprendiz;

Representante Comercial – Campo Novo do Parecis – MT – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Campos Novos – SC – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Formosa do Rio Preto – BA – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Jataí – GO e Posse – GO – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Querência – MT – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Agrivalle

Sobre a Agrivalle, podemos frisar que, contando com uma trajetória de pioneirismo nos negócios e apoio ao campo, a Agrivalle é uma empresa do segmento de bioinsumos que atua há 18 anos no mercado agrícola desenvolvendo produtos biológicos, fertilizantes, bioestimulantes, adjuvantes e inoculantes para as mais diversas culturas.

Além disso, é uma empresa que investe constantemente em pesquisas para diferenciação de seus produtos no campo, desenvolvendo inovações e oferecendo a seus clientes um portfólio multicultura de alta eficiência, abrangência e de soluções que impulsionam a produtividade de maneira sustentável para as mais variadas situações e demandas do agronegócio.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Agrivalle já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

