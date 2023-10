Ahmed Johnson, o lutador da WWE que machucou um oponente de propósito

Rem Simmons, conhecido por muitos no mundo do wrestling como Aceitar, deixou uma marca indelével na história do esporte. Ele foi considerado um dos lutadores mais difíceis de sua geração e sua carreira fez dele uma figura lendária.

No entanto, surgiu recentemente uma revelação surpreendente sobre um confronto entre Simões e seu antigo rival, Ahmed Johnson.

Johnsonque também teve uma passagem de destaque em WWEcompartilhou em uma entrevista recente um segredo obscuro sobre seu relacionamento com Simões.

De acordo com Johnsondurante uma briga entre os dois lutadores, Simões chutou-o nos rins e tentou machucá-lo de propósito.

“Aceitar me chutou nele [kidneys] quando ele desceu”, Johnson disse.

“A primeira introdução ao Aceitarele e Sunny, eu caí do ringue e ele desceu correndo.

“Estou confiando nesse cara, então abro meu corpo para ele. O velho veterano. E, irmão, ele deu um chute ali que você não esqueceria tão cedo.”

A rivalidade entre os dois diminuiu

Johnson logo se vingou e admitiu que machucou deliberadamente Simões no Wrestlemania 13 em uma luta de rua.

“Foi por isso que o levei através daquela mesa daquela maneira, e isso quebrou suas costelas e perfurou seu pulmão”, disse Johnson.

“Então nós meio que nos acalmamos a partir daí. Assim que recebi meu retorno, nós meio que nos acalmamos.”

Embora os lutadores muitas vezes trabalhem juntos para realizar uma performance, tensões e rivalidades genuínas também podem surgir nos bastidores, o que pode desencadear momentos controversos como o mencionado acima.