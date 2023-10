Ainda dá tempo! Inscrições do Concurso Crefito terminam nesta terça (17)

Os interessados neste concurso Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ) precisam se atentar pois as inscrições estão chegando ao fim.

As vagas são do órgão da 3ª região- São Paulo.

Sobre o concurso Crefito

Se você sonha em trabalhar no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo — 3ª Região (Crefito SP), é melhor se apressar. As inscrições para o concurso público se encerram nesta terça-feira, 17 de outubro.

Este concurso oferece nove vagas imediatas, além de formar um cadastro reserva (CR). Há oportunidades para diversos cargos, atendendo a diferentes níveis de formação acadêmica e experiência.

Para aqueles com ensino médio completo, o cargo de escriturário oferece sete vagas, além do CR. Os selecionados para esse cargo começarão sua carreira com uma remuneração de R$ 5.098,56.

Para os candidatos com curso superior, há várias opções, incluindo analista financeiro, analista de suporte, designer, fiscal, jornalista, secretária e secretária da presidência. Os salários para esses cargos variam de R$ 5.885,33 a R$ 7.461,50, oferecendo oportunidades aprofundas para crescimento profissional.

As vagas não se limitam à capital, onde a sede do órgão está localizada. O Crefito SP oferece oportunidades em diversas cidades do estado, como Araçatuba, Bauru, Campinas, Guarulhos, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e a Região do ABC Paulista.

Além dos salários competitivos, os servidores contarão com benefícios valiosos, incluindo assistência médica hospitalar, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche, auxílio-funeral e auxílio à pessoa com deficiência.



Não perca esta oportunidade de ingressar em uma instituição respeitável e de construir uma carreira sólida no Crefito SP.

Como serão as provas do concurso Crefito

As provas objetivas, obrigatórias para todos os candidatos, e as provas discursivas, exclusivas para os concorrentes aos cargos de nível superior, estão programadas para o dia 19 de novembro e serão realizadas na capital.

O conteúdo programático do concurso Crefito abrange as seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Específicos

Informática (exceto para os cargos de analista de suporte e designer)

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final. Importante destacar que, a critério do órgão, essa validade pode ser prorrogada por mais um período, conforme as disposições do edital.

Como se inscrever

Os interessados no concurso Crefito poderão se inscrever mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site www.nossorumo.org.br.

As taxas variam de acordo com a escolaridade:

R$ 59 (nível médio);

R$ 79 (ensino superior).

CREFITO SP

O Crefito SP, ou Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região de São Paulo, desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade dos serviços prestados por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em todo o estado. E agora, eles estão oferecendo uma oportunidade incrível para profissionais que desejam fazer parte dessa equipe.

Se você está em busca de uma carreira empolgante e desafiadora, é importante que você saiba que as inscrições para o concurso público do Crefito SP estão se encerrando em breve. Este concurso oferece várias vagas e cadastro reserva, abrindo portas para profissionais de diferentes níveis de formação acadêmica.

As provas, marcadas para 19 de novembro, prometem ser um desafio intelectual e incluem temas como língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e, para alguns cargos, informática. A aprovação neste concurso pode ser a chave para uma carreira sólida e repleta de oportunidades.

Além disso, os benefícios oferecidos pelo Crefito SP são excepcionais, incluindo assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche, auxílio-funeral e auxílio à pessoa com deficiência.

Se você deseja trabalhar em uma instituição respeitada e construir uma carreira de sucesso, esta é a sua chance.

