Ainda não recebeu o valor? Veja em quais casos o lote extra será pago

A Receita Federal está preparada para pagar, na próxima terça-feira (31), um lote residual de restituição do Imposto de Renda no valor de R$ 643.259.756,29, beneficiando um total de 354.509 contribuintes. Essa é uma excelente notícia para aqueles que ainda aguardam o recebimento dos valores. Mas você sabe em quais casos o crédito da restituição é realizado?

Quem Pode Receber a Restituição no Lote Residual?

De acordo com informações fornecidas pela Receita Federal, o lote residual de restituição geralmente contempla três situações:

Declarações Regularizadas pelo Contribuinte: Se você realizou algum ajuste em sua declaração do Imposto de Renda após o prazo oficial, é possível que você esteja incluído neste lote residual de restituição. Declarações Autoregularizadas com Divergências: Caso você tenha corrigido eventuais divergências em sua declaração, como por exemplo, problemas identificados pela Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) ou Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED), e outras declarações com divergências também tenham sido regularizadas, você poderá receber a restituição neste lote. Declarações Analisadas e Liberadas da Malha Fina: As declarações que caíram na malha fina e foram analisadas pela Receita Federal podem ser liberadas nesta oportunidade, permitindo que os contribuintes recebam a restituição.

Portanto, se você se enquadra em algum desses casos e ainda não recebeu a restituição do Imposto de Renda, é provável que você esteja incluído neste lote residual e receberá os valores na próxima semana.

Como Confirmar se Você Será Contemplado?

Para confirmar se você será contemplado com a restituição do Imposto de Renda no lote residual, é necessário acessar o site da Receita Federal e seguir os passos abaixo:

Clique em “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, clique em “Consultar a Restituição”.

Ao realizar essa consulta, você encontrará duas possibilidades de informações:



Se a informação exibida for “em fila de restituição”, significa que você está aguardando o crédito dos recursos.

Por outro lado, se aparecer uma mensagem relacionada a “enviado crédito para o banco”, isso significa que você foi contemplado e o dinheiro estará disponível na sua conta bancária no dia 31 de outubro.

Recebendo o Pagamento da Restituição

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada em sua Declaração de Imposto de Renda, seja de forma direta ou através da indicação de chave Pix. É importante ressaltar que, caso a conta informada tenha sido desativada ou por qualquer motivo o crédito não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Caso você se encontre nessa situação, é possível reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB. Basta acessar o site ou entrar em contato com a Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Resgate do Valor da Restituição

É importante mencionar que, se o contribuinte não resgatar o valor da restituição dentro do prazo de um ano, será necessário requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Basta acessar o menu “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda” e clicar em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Direito do Contribuinte

A restituição do Imposto de Renda é um direito do contribuinte e, ao seguir essas orientações, você poderá receber o valor devido de forma fácil e rápida. Fique atento aos prazos e mantenha-se informado para não perder essa oportunidade.

Não deixe de consultar o site da Receita Federal para obter mais informações e esclarecer quaisquer dúvidas sobre o processo de restituição do Imposto de Renda.

Lembre-se sempre de manter seus dados atualizados e conferir regularmente as informações fornecidas pela Receita Federal. Dessa forma, você poderá garantir que tudo esteja em ordem e evitar possíveis problemas futuros.

