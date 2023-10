AJ Brown estabeleceu um recorde incrível na vitória dos Eagles sobre Washington

Filadélfia Eagles receptor AJ Brown no domingo solidificou seu status como um dos NFLos principais apanhadores de passes. Ele fez isso estabelecendo um novo recorde de jogos consecutivos com pelo menos 125 jardas recebidas, quebrando um empate com dois jogadores – incluindo Calvin Johnsonque ainda detém o recorde de 11 anos da liga em receber jardas em uma temporada.

O Águias precisava de cada quintal Marrom poderia reunir Landover, Marylandcomo Filadélfia teve que bufar e bufar para derrotar o Comandantes de Washington na semana 8 de ação. Mas como tem feito tantas vezes desde a sua troca de TenessiBrown mostrou que estava à altura da tarefa – de forma espetacular, nada menos.

Candidato à “Captura do Ano”

Entre MarromAs oito recepções de AZ no domingo foram um touchdown com uma mão no segundo quarto que pode ser classificado entre as melhores capturas de toda a temporada quando for dito e feito.

Com o Águias perdendo por 14-3 no minuto final do segundo quarto, o quarterback Jalen dói lançou um passe para o poste que Brown milagrosamente segurou com uma mão – apesar da cobertura geral de Comandantes zagueiro Benjamin St Juste. Foi uma jogada fundamental no jogo e trouxe Filadélfia de volta antes do intervalo.

Mais tarde, Brown recebeu um passe para touchdown de 25 jardas de Machuca, empatando o placar em 17 no final do terceiro quarto. Filadélfia finalmente conseguiu 21 pontos consecutivos no quarto período, rumo a uma vitória por 38-31 e um início de temporada por 7-1.

Esta dupla de torcedores dos Eagles teve a surpresa de sua vida

Os Eagles surpreendem dois fãs com um anúncio secreto em um envelope

Uma temporada de 2.000 jardas é possível

Grande parte da atenção pode estar focada em Monte Tyreek para baixo Miamimas Marrom está colocando seu próprio desafio para se tornar o NFLO primeiro receptor de 2.000 jardas.

Colina ultrapassou a marca de 1.000 jardas durante o Golfinhos‘conquistar o Patriotas da Nova Inglaterra no domingo, e ele é o atual líder de jardas recebidas da NFL, a caminho de 2.155 jardas na temporada de 17 jogos. Mas Brown está logo atrás dele, pronto para aproveitar qualquer deslize ou lesão do astro de Miami.

Com seu percurso de 129 jardas em LandoverBrown está a caminho de 1.995 jardas de recepção – de longe um recorde na carreira e um número bom o suficiente para quebrar outro dos Johnsonregistros. “Megatron“ainda detém o recorde da NFL de jardas recebidas em uma temporada com 1.964, mas essa marca parece destinada a cair no final da temporada de 2023.