Álbum de Bad Bunny repleto de referências esportivas: de Messi e Cristiano a LeBron, Kobe e muito mais

Coelho Mau lançou seu mais novo álbum na sexta-feira, intitulado “Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã“. Recebeu ótimas críticas de seus fãs, com muitos notando o excelente lirismo em todas as músicas. Bad Bunny é conhecido há muito tempo por incluir nomes interessantes em suas músicas, mas neste novo álbum ele deu um passo adiante com inúmeras referências a estrelas do esporte.

Vejamos todas as referências esportivas mencionadas ao longo do álbum. Uma gorjeta especial para Aplicativo Golão no Twitter para examinar as letras e encontrando todos eles.

Ninguém sabe

“Por eso estn rezando ‘e que me estrelle, Ayrton Senna”

Tradução: “É por isso que estão rezando para que eu bata, Ayrton Senna”

Referência: O ex-campeão mundial de F1 Ayrton Senna sofreu um acidente mortal em 1994

“Se Sugar não estiver na colina, você estará na nona”

Tradução: “Se Sugar estiver na colina, você descerá no nono”

Referência: New York Mets mais próximo O apelido de Edwin Diaz é “Sugar”

“Estou impressionado, como Randy Arozarena”

Tradução: “Eu me impressiono como Randy Arozarena”

Referência: Randy Arozarena, outfielder do Tampa Bay Rays, teve uma temporada impressionante no WBC e na temporada 2023 da MLB

“Arroio 2004 em Atena”

Tradução: “Arroyo 2004 em Atenas”

Referência: Carlos Arroyo ajudou Porto Rico a vencer os EUA no basquete durante as Olimpíadas de 2004

Mônaco

“Yo un campen, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia”

Tradução: “Eu, um campeão, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia”

Referência: Rocky Marciano, Rocky Balboa e Rocky Maivia (antigo nome do Rock) foram todos campeões

“Primeiro chegou Verstappen, depois chegou Checo”

Tradução: “Primeiro veio Verstappen, depois veio Checo”

Referência: Max Verstappen e Checo Perez são companheiros de equipe na equipe de corrida F1 Red Bull

Trailer do novo álbum do Bad Bunny “Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã”

“O que você faz não me impressiona. É como marcar um gol depois de Messi e Maradona.”

Tradução: “O que você faz não me impressiona, é como marcar um gol depois de Messi e Maradona”

Referência: Bad Bunny se compara a Lionel Messi e Diego Maradona

“Ontem estive com LeBron, também com DiCaprio”

Tradução: “Ontem estive com LeBron, também com DiCaprio”

Referência: Bad Bunny menciona sair com a lenda da NBA LeBron James

Senhor outubro

“Sr. Outubro, Reggie Jackson”

Referência: Reggie Jackson, ex-astro da MLB, foi apelidado de “Mr. October” por suas atuações na pós-temporada

Caminhão cibernético

“Justin Gaethje, o brusco, Cristiano, eu chuto esse ritmo”

Tradução: “Justin Gaethje, o contundente (bate), Cristiano, esse ritmo eu chuto”

Referência: Justin Gaethje é um lutador do UFC que bate forte e Cristiano Ronaldo chuta enquanto joga futebol

“Fazendo donita’ em Mercho, Ken Block”

Tradução: “Fazendo donuts na Mercedes, Ken Block”

Referência: Ken Block era um famoso piloto de rally

“Entrei no gênero fazendo ollie, Tony Hawk”

Tradução: “Entro no gênero fazendo ollies, Tony Hawk”

Referência: Tony Hawk é um skatista famoso e o ollie é a manobra de skate mais popular

Vídeo | Ronaldinho aparece no novo videoclipe de Bad Bunny

“Arremesso de meia quadra, Trae Young no Hawks”

Tradução: “Arremesso do meio da quadra, Trae Young on the Hawks”

Referência: Trae Young, armador do Atlanta Hawks, é conhecido por arremessar de longa distância

Novo telefone

“Como Kobe no Square Garden, coloquei 61 em você, amém, que Deus te proteja”

Tradução: “Como Kobe no Square Garden, vou colocar 61 em você, que Deus cuide de você” – Cantada por Luar La L

Referência: Kobe Bryant marcou 61 pontos no MSG contra o New York Knicks em 2 de fevereiro de 2009

“O Coelho é Messi, eu sou Mbapp”

Tradução: “O Coelhinho é o Messi, eu o Mbappé” Cantada por Luar La L

Referência: Ele compara Bad Bunny a Messi e a si mesmo a Kylian Mbappe, aparentemente em referência ao duelo épico durante a final da Copa do Mundo de 2022

“Manny Ramrez, tirei do parque e depois peguei tudo no campo”

Tradução: “Manny Ramirez, eu saí do parque e depois peguei todos eles no campo”

Referência: Manny Ramirez é um dos melhores rebatedores de home run de todos os tempos e jogou no campo externo, onde pegou bolas voadoras

“Tenha cuidado, Ja Morant, não estrague o joelho”

Tradução: “Tenha cuidado, Ja Morant, não machuque o joelho”

Referência: Ja Morant machucou o joelho durante os playoffs da NBA de 2022

Cenoura Mercedes

“Mamãe, você é Michael Jordan, sim, sim, jogando bola”

Tradução: “Mami, você é Michael Jordan… jogando bola”

Referência: Michael Jordan é o maior jogador de basquete de todos os tempos

Vuelve Candy B

“Estou no topo como Tim Duncan há cinco anos, poste”

Tradução: “Estou no topo há cinco anos como Tim Duncan, postado”

Referência: Tim Duncan venceu três campeonatos da NBA em um período de cinco anos, de 2003 a 2007, e foi imparável na trave baixa

“Como Messi está nos EUA todo mundo sabe quem é o bode, não é mais Tom Brady”

Tradução: Como Messi está nos EUA o mundo inteiro sabe quem é o GOAT, não é mais Tom Brady

Referência: Lionel Messi é considerado o melhor atleta de todos os tempos, embora os americanos ainda digam que é Tom Brady

“Quando Curry não existir, Casiano vai colocá-los”

Tradução: Quando Curry não existia, Casiano costumava marcá-los

Referência: Antes de Stephen Curry entrar em cena, Eddie Casiano venceu a liga de basquete porto-riquenha cinco vezes e foi MVP uma vez

Bad Bunny choca os fãs ao usar uma peruca e esconder seu último visualRoberto Ortega

Baticano

“Toni Kroos na Alemanha”

Tradução: Toni Kroos na Alemanha

Trovão e Relâmpago

“Estou me divertindo, Luka, Spalding”

Tradução: “Estou me divertindo, Luka, Spalding”

Referência: Luka Doncic usa bolas de basquete Spalding na NBA

“Messi, hattrick, estrela, Patrick”

Tradução: Messi, hat-trick, estrela, Patrick

“Harley Brothers, Shaq e Kobe, Beno e Eladio, Palo Assur’o, como Vladi em Ontário”

Tradução: Harley Brothers, Shaq e Kobe, Beno e Eladio, sucesso garantido como Vladi em Ontário

Referência: Bad Bunny compara ele e Eladio Carrion a Shaq e Kobe Bryant quando jogaram juntos no Lakers, depois diz que eles juntos fazem um golpe automático como Vladimir Guerrero, que jogou no Montreal Expos

“Palo diz que é como Mike Trout nos Los Angels, como Igor na época dos Rangers”

Tradução: “Hit garantido como Mike Trout nos Angels, como Igor nos tempos dos Rangers”

Referência: Mike Trout é um dos melhores rebatedores da MLB e Igor Shesterkin é goleiro do New York Rangers

RP

“Como Bryce Harper, eu sempre ligo contra os Phillies”

Tradução: “Como Bryce Harper, sempre com a Phillie acesa” – Cantada por De La Ghetto

Referência: Bryce Harper joga no Philadelphia Phillies

“Roberto Clemente, Albert Pujol”

Referência: Roberto Clemente e Albert Pujols são dois dos melhores jogadores de beisebol do Caribe

“Maradona e Messi no futebol, mas eu sou a nova estrela, eu os contrato, Sugar e Lindor”

Tradução: “Maradona e Messi no futebol, mas eu sou a nova estrela, os contratos como Sugar e Lindor”

Referência: Bad Bunny quer contratos massivos como Edwin “Sugar” Diaz e Francisco Lindor conseguiram do New York Mets