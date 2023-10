Alec Baldwin enfrenta possíveis acusações de homicídio involuntário no tiroteio de “Rust” após demissão

Promotores do Novo México estão prontos para recarregar Alex Baldwin com homicídio involuntário em conexão com o trágico Filmagem de 2021 no set do filme “Ferrugem,” resultando na morte do diretor de fotografia Halyna Hutchins.

Notícias da NBC relatou o cobranças iminentesrevelando que Baldwin caso será apresentado perante um Grande juri em meados de novembrocom possibilidade de acordo judicial.

Promotores especiais Kari Morrissey e Jason Lewis inicialmente demitiu Baldwin acusação de homicídio culposo em abril, citando “novos fatos.” No entanto, eles mantiveram o direito de recarregue-oenfatizando que a decisão não o absolveu de criminoso culpabilidade.

O ultimos desenvolvimentos vem quase precisamente dois anos após o incidente fatal em 21 de outubro de 2021quando Hutchins perdeu a vida e o diretor Joel Souza ficou ferido durante um ensaio.

Balduínoque também atuou como coprodutorreivindicou a arma dispensado quando ele puxado de volta o martelo mas não puxou o gatilho.

Defesa de Alec Baldwin

No entanto, Morrissey e Lewis disse que “fatos adicionais” surgiram, indicando Baldwin potencial criminoso responsabilidade.

Eles pretendem apresente esta evidência para um Grande juri dentro do próximo dois mesespermitindo Novo México cidadãos para determinar se Balduíno deveria enfrentar um julgamento criminal.

Baldwin equipe jurídica, Luke Nikas e Alex Spiro expresso desânimo no que eles chamavam de “acusação equivocada” e afirmaram a sua disponibilidade para abordar quaisquer acusações em tribunal.

O recente análise de armascontando com peças de reposição, contraditoBaldwin reivindicação de não puxando o gatilho. O relatório sugeriu que o acionar Teve que ser puxado ou deprimido para liberar o martelo totalmente armado.

A saga jurídica “Rust”

Supervisor de armas Hannah Gutierrez-Reedenfrentando acusações de homicídio involuntário e adulteração de provasimplorou inocenteenquanto assistente de direção David Halls recebido liberdade condicional para arma de fogo insegura manuseio.

O 2021“Ferrugem” tiroteio desencadeou uma série de ações civisIncluindo homicídio culposo reivindicações. O saga jurídica em torno do incidente continuoucom possíveis acusações criminais adicionando um novo capítulo ao contínuo escrutínio jurídico das normas de segurança no set de filmagem.