Alec Baldwin pode enfrentar acusação de homicídio involuntário por tiroteio em ‘Rust’

O Gabinete do Procurador Distrital de Santa Fé anunciou na segunda-feira que convocará um grande júri em um futuro próximo para considerar a possibilidade de reapresentar uma acusação de homicídio culposo contra Baldwin… dizendo que considera apropriado que os cidadãos comuns decidam se o caso contra ele deve ser revivido.

nos advogados de Baldwin, Lucas em Nika dar Alex Spiro de Quinn Emanuel disse ao TMZ … “É lamentável que uma terrível tragédia tenha se transformado nesta acusação equivocada. Responderemos a quaisquer acusações no tribunal.”

Lembre-se, o promotor retirou esta mesma acusação contra Baldwin no início deste ano… isso depois de fazer um grande show de acusações de arquivamento em primeiro lugar. Embora parecessem encerrar o livro sobre seu papel no tiroteio fatal de Halyna Hutchins – eles disseram na época que se reservavam o direito de recarregá-lo se novas informações surgissem. Aparentemente, sim.

Esta última notícia vem logo após uma decisão no caso pendente contra o armeiro Hannah Gutierrez-Reed na semana passada – quando um juiz decidiu que as produtoras envolvidas em “Rust” deveriam desembolsar correspondência e outros documentos relativos à pré-produção do filme.