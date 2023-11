Alerta de golpe! Criminosos criam site fraudulento para enganar pessoas que desejam emitir a segunda via de suas contas

É sempre importante manter uma vigilância constante sobre os sites que você visita e onde fornece informações pessoais, para não cair em um golpe.

Recentemente, a Kaspersky, uma renomada empresa de segurança cibernética, emitiu um alerta a respeito de uma nova tática empregada por criminosos.

Trata-se da criação de sites falsos destinados a enganar os usuários a efetuarem pagamentos de contas que, na realidade, não existem, simulando boletos legítimos.

De acordo com a empresa, esses grupos criminosos começaram a adotar essa artimanha há menos de um mês. Assim, esse período já é suficiente para que muitas pessoas possam cair nesse golpe.

Os indivíduos são enganados pela aparência de autenticidade desses sites, acreditando que estão lidando com plataformas oficiais relacionadas aos serviços em questão.

Portanto, é de extrema importância que os usuários estejam alertas e sempre verifiquem a legitimidade dos sites que visitam e das transações que realizam online.

Proteger-se contra golpe cibernético exige vigilância constante e a adoção de boas práticas de segurança na internet.

Dessa forma, manter-se bem informado é uma prática fundamental. Certifique-se de sempre estar atento às pistas que podem denunciar um site fraudulento.

Saiba mais sobre os golpes mais frequentes conferindo esse artigo que preparamos.



Desvendando o golpe do site falso: fraudes com contas de água e luz

Entenda como opera o golpe dos sites falsos relacionados às contas de água e luz. Nesse esquema, os consumidores são direcionados para páginas da web falsificadas que copiam de forma convincente os websites legítimos das empresas de serviços públicos.

O grande perigo reside no fato de que esses sites mal-intencionados costumam aparecer antes dos sites autênticos nos resultados de busca.

Uma vez que os consumidores acessam esses sites enganosos, os criminosos agem de duas maneiras. Inicialmente, os sites fraudulentos solicitam informações pessoais confidenciais, como nomes, números de conta e outros dados sensíveis.

Posteriormente, os golpistas empregam duas táticas distintas nesse golpe:

Boletos falsos: esses documentos podem ser facilmente confundidos com contas reais, levando as vítimas a efetuarem pagamentos indevidos;

Pagamentos via PIX: além disso, os golpistas têm recorrido à tática de enviar códigos QR Code para contas do PIX.

Deste modo, é essencial que os consumidores estejam sempre atentos e verifiquem cuidadosamente a autenticidade dos sites que visitam.

A segurança cibernética e a educação sobre golpe online desempenham um papel crucial na proteção contra essas ameaças cada vez mais sofisticadas.

outra tática adotada pelos criminosos consiste em direcionar a vítima para o WhatsApp, onde eles habilmente fingem a interação com um assistente virtual.

Dentro do aplicativo de mensagens, eles solicitam informações pessoais sensíveis e, para agravar, enviam faturas fictícias. Este golpe explora a confiança do público e o ambiente familiar do WhatsApp, tornando a fraude ainda mais convincente e perigosa.

Logo, é fundamental que os consumidores estejam cientes dessas estratégias e tomem precauções adicionais ao lidar com transações financeiras em ambientes online.

Empresa alerta para risco de realizar PIX sem verificar o remetente

Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, emitiu um aviso sobre os perigos associados ao golpe do PIX.

Nesses ataques, as vítimas não apenas sofrem perdas financeiras, mas também têm seus dados pessoais expostos, o que pode levar a uma série de complicações.

Uma das preocupações levantadas por Assolini é o fato de que, muitas vezes, as vítimas acreditam ter realizado um pagamento legítimo por meio do PIX. Quando, na realidade, estão caindo em um golpe.

Isso resulta em uma aparente ausência de débito em sua conta, o que, por sua vez, pode levar a problemas adicionais. Em casos extremos, a falta de pagamento da fatura verdadeira pode resultar em cortes nos serviços essenciais.

Assim sendo, é essencial que todos verifiquem minuciosamente os sites das empresas de serviços públicos e financeiras.

Dessa maneira, conseguem garantir que estão lidando com plataformas legítimas e evitem cair em golpe que pode ter sérias consequências financeiras e de segurança.

Finalmente, é crucial ressaltar a importância de evitar compartilhar informações pessoais sensíveis ou detalhes de conta em plataformas não verificadas, bem como através do WhatsApp.

Assim, esta precaução ajudará a manter suas informações confidenciais e a evitar golpe ou violações de privacidade.