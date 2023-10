Alerta de novas tempestades preocupa moradores destes estados

Esta quarta-feira (11) não deverá ser um dia fácil para milhares de brasileiros. Ao menos é o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com uma nova previsão do tempo, existe a projeção de formação de novas tempestades em alguns estados do país.

O foco, mais uma vez, está no Sul. Conforme a projeção do Inmet, a maior parte das tempestades deverá se concentrar entre o oeste e o noroeste da região. Os temporais não devem passar rápido, e podem se estender por várias horas. A projeção do Instituto é de que a situação só seja normalizada a partir da quinta-feira (12).

Os estados atingidos pelas tempestades

Os dois estados possivelmente mais atingidos por esta nova onda de tempestades são o Rio Grande do Sul, e Santa Catarina. Mesmo as cidades que não ficam na porção oeste-noroeste destes estados podem sofrer com fortes chuvas e ventos intensos.

As únicas áreas destes estados que não estão dentro da previsão de tempestades para esta quarta-feira, são o sul do Rio Grande do Sul, e o norte de Santa Catarina. De resto, a previsão é de que as demais regiões sofram com:

ventos acima de 80 km/h;

queda de granizo, em função do ar quente e úmido;

frente fria, que poderá baixar as temperaturas bruscamente.

“Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário”, diz o Inmet.

“Os maiores acumulados de chuva são previstos entre a metade norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, variando entre 50 a 100 milímetros, podendo superar 100 milímetros de forma pontual”, detalha o Inmet.



As capitais

Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar algo entre 17º e 24º ao longo do dia. Também há a expectativa de pancadas de chuva e de trovoadas isoladas.

Em Florianópolis, a expectativa é de que a temperatura também gire entre 17º e 24º ao longo do dia. Pode chover durante a tarde desta quarta-feira (11), mas não há previsão de trovões.

Em Curitiba, no Paraná, a tendência de chuva deve ocorrer apenas durante a tarde e a noite. A máxima prevista está na casa dos 28º e a mínima é de 15º C.

Além do Sul

O Inmet também projetou que na próxima quinta-feira (12), uma massa de ar frio, que estaria associada a um sistema de alta pressão, vai empurrar a frente fria e as chuvas para outras regiões. Assim, é provável que os seguintes estados comecem a ser atingidos:

Paraná;

áreas do Mato Grosso do Sul;

São Paulo (especialmente sul, leste e nordeste do estado).

Todas estas áreas estão sujeitas a temporais a partir da quinta-feira (12).

Situação de Santa Catarina

Toda esta projeção do Inmet preocupa, sobretudo depois do que aconteceu recentemente no estado de Santa Catarina. Dados mais recentes do governo local apontam que mais de 12 mil catarinenses estão desabrigados, ou seja, são pessoas que precisaram sair de suas casas e estão em abrigos neste momento.

Os dados também apontam que 168 abrigos estão distribuídos em 67 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Municípios como Rio do Sul, Blumenau e Lontras, que ficam na região do Vale do Itajaí, são alguns dos que registram mais abrigos abertos nesta semana.

Na terça-feira (10), as chuvas fortes deram uma trégua no estado. Mas como dito, o Inmet já projeta um retorno pesado de tempestades ainda para esta quarta-feira (11).

Além de Santa Catarina, outros estados sofreram com as intempéries do tempo. Agora, por exemplo, vários municípios dos estados do Amazonas, do Acre e do Amapá estão sofrendo com a seca severa que vem atingindo parte da região norte. Recentemente, o Rio Grande do Sul também sofreu com a passagem de um ciclone que deixou mais de 50 mortos.