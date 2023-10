ALERTA GERAL para os participantes do programa acaba de sair

Aproximadamente 32,5 milhões de consumidores que serão beneficiados pela segunda fase do programa especial de renegociação de dívidas, conhecido como Desenrola, devem estar atentos às próximas etapas do processo. Para verificar se suas dívidas foram contempladas nesta fase, é essencial que os devedores possuam uma conta de nível ouro ou prata no Portal Gov.br. O acesso a esta plataforma será disponibilizado durante esta semana ou no início da próxima.

A segunda fase do programa Desenrola é uma iniciativa governamental que visa auxiliar milhões de brasileiros a renegociarem suas dívidas de maneira mais acessível e flexível. No entanto, para tirar proveito dessas oportunidades de renegociação, é fundamental que os devedores estejam devidamente cadastrados no Portal Gov.br.

O acesso à plataforma de renegociação será concedido exclusivamente mediante o login no portal de serviços do governo federal. Portanto, os consumidores devem se certificar de que possuem uma conta nível ouro ou prata no Portal Gov.br para garantir seu acesso à plataforma de renegociação.

A expectativa é de que o acesso à plataforma seja liberado nos próximos dias, o que permitirá que os consumidores verifiquem se suas dívidas estão aptas para a renegociação na segunda fase do programa Desenrola. É importante lembrar que essa iniciativa representa uma oportunidade valiosa para os devedores regularizarem suas situações financeiras e aliviarem o peso das dívidas.

Conta no portal gov.br

As Contas gov.br Bronze, Prata e Ouro são níveis de autenticação implementados pelo governo brasileiro com o objetivo de aprimorar a segurança da identidade dos usuários em serviços públicos digitais. Esses níveis de autenticação refletem como a conta gov.br é criada ou validada e determinam algumas características importantes da conta.

Cada nível de conta gov.br difere no processo de validação dos dados do usuário ao criar a conta. Isso significa que a forma como as informações pessoais são verificadas e validadas varia entre os níveis. Por exemplo, no nível Bronze, pode haver uma validação básica, enquanto no nível Ouro, a validação pode ser mais rigorosa, envolvendo múltiplas bases de dados para garantir a autenticidade das informações.

Os diferentes níveis de conta gov.br determinam quais tipos de serviços públicos digitais estão disponíveis para o usuário. Alguns serviços podem ser restritos a contas de nível superior, como Prata ou Ouro, como no caso do Desenrola Brasil, enquanto outros podem estar acessíveis a todos os níveis de conta.



O Programa Desenrola, uma iniciativa do governo brasileiro voltada para a renegociação de dívidas empresariais, surpreendeu positivamente com a oferta de descontos generosos. Segundo dados apresentados pelo Ministério da Fazenda na última sexta-feira (29), as empresas participantes do programa ofereceram um total de R$ 126 bilhões em descontos, com uma média de abatimento das dívidas impressionante de 83%.

Os números revelam a eficácia do Programa Desenrola em proporcionar alívio financeiro para as empresas brasileiras que enfrentam dificuldades devido a dívidas acumuladas. Para tornar a renegociação ainda mais acessível, foram oferecidos descontos de R$ 59 bilhões para dívidas até R$ 5 mil e R$ 68 bilhões para dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil.

Um destaque notável no programa Desenrola foi o lote de dívidas relacionadas a empresas de cartão de crédito, que ofereceu o maior valor de desconto médio, atingindo impressionantes 96%. Isso representa uma oportunidade significativa para empresas que buscam se livrar de débitos relacionados ao uso de cartões de crédito.