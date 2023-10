ALERTA GERAL para quem tem DÉBITO da fatura Nubank

Dentre os indivíduos brasileiros que utilizam certos instrumentos financeiros da fintech roxinha, é frequente o emprego do cartão de crédito para efetuar aquisições de toda sorte. Essa metodologia diminui os montantes das obrigações mensais, tornando menos pesados os gastos mais dispendiosos. Contudo, resta para pagar a fatura Nubank.

Nesse sentido, você tinha ciência de que quando há a possibilidade de pagar um valor grande, mas também há escassez de recursos, é viável assegurar uma redução na cobrança da fatura Nubank? Saiba como fazer isso agora mesmo com poucos passos.

Como funciona o abatimento na cobrança da fatura Nubank?

O mecanismo do banco digital consegue prever a opção de parcelamento, ou seja, as probabilidades de quitação antecipada dos débitos. Além de liquidar o valor total antes do prazo estabelecido, o cliente também tem a oportunidade de obter um abatimento na fatura Nubank.

A empresa de tecnologia financeira confirma que sua finalidade é reduzir os encargos das transações no contexto do crédito. Essa é uma excelente maneira de compensar o desconto não concedido na loja por não ter efetuado um pagamento adiantado.

A quantidade de pagamentos adiantados afeta diretamente o valor da isenção proporcionada pela empresa de cor roxa. É fundamental lembrar também que quando se opta por parcelar, outros também exigem pagamento antecipado. Por exemplo, se você concluir o pagamento da sua dívida em julho, mas adiantar o parcelamento, o término será antecipado para junho.

Para realizar a inscrição no banco digital, siga o guia passo a passo:

Acesse o aplicativo Nubank (disponível para iOS e Android );

e ); Selecione a opção de compra parcelada;

Escolha “Estimativa de parcelamento” e clique em “Continuar”;

Em seguida, confirme a transação e verifique o desconto concedido.

É possível verificar mais detalhes sobre as transações antes de confirmar, permitindo ao cliente avaliar se realmente vale a pena. Quanto mais antecipadamente você fizer suas compras, maior será o desconto na fatura do Nubank.



Você também pode gostar:

Limite adicional para pagar boletos

O Nubank oferece aos seus clientes um crédito extra exclusivo para o pagamento de boletos. Essa funcionalidade permite realizar pagamentos utilizando o cartão de crédito sem comprometer o limite disponível para outras compras.

Embora o uso do Limite Adicional não tenha custos adicionais, é importante destacar que as taxas de juros e o IOF continuam vigentes. Essa atualização beneficia especialmente aqueles que concentram seus pagamentos no cartão.

De acordo com a fintech, os clientes terão à disposição um limite para suas compras diárias, além de um crédito destinado especificamente para o pagamento de boletos. Contudo, o valor desse limite varia de acordo com a análise realizada pela instituição financeira para cada cliente. Para verificar se o Limite Adicional está disponível, basta selecionar o cartão de crédito como forma de pagamento durante o processo.

Vale a pena?

Realizar o pagamento de contas por meio do cartão não é algo inédito ou exclusivo apenas ao Nubank. Outros bancos, como o Itaú, também disponibilizam essa possibilidade aos clientes. Vale ressaltar que essa facilidade não é isenta de cobranças adicionais.

No caso específico do Nubank, ao efetuar pagamentos de boletos utilizando o cartão, os clientes estão sujeitos ao pagamento de juros e do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Antes de concluir a transação, os usuários receberão a informação sobre esses valores, permitindo que avaliem se a opção é vantajosa ou não.

É importante exercer cautela ao considerar o parcelamento do boleto. Isso porque é necessário ponderar antes de optar pelo parcelamento com juros em qualquer situação.

No entanto, o Nubank oferece uma alternativa interessante: a possibilidade de antecipar as parcelas. “Caso deseje parcelar seu boleto utilizando o cartão de crédito do Nubank, você pode antecipar as parcelas a qualquer momento, recebendo descontos proporcionais aos juros”, informou a empresa.