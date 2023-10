ALERTA! Milhares de beneficiários do BOLSA FAMÍLIA receberão R$ 300 a menos em Outubro; veja se você está na lista

O programa Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, beneficiará cerca de 21 milhões de famílias com repasses financeiros no mês de outubro. No entanto, é importante ressaltar que nem todas as famílias receberão o valor integral do benefício, havendo um desconto de até R$ 300,00 para alguns grupos.

Essa medida tem gerado preocupação entre os beneficiários, que contam com esse auxílio para suprir suas necessidades básicas.

Regra de Proteção do Bolsa Família

A redução no valor do Bolsa Família para determinados grupos se deve à implementação da Regra de Proteção do programa social. Essa regra estabelece que as famílias beneficiárias que ultrapassarem o limite de renda estabelecido pelo programa, que é de até R$ 218,00 por pessoa, ainda podem receber o benefício durante dois anos, desde que a renda total da família não ultrapasse R$ 660,00 por pessoa.

No entanto, a partir do mês de outubro, essas famílias terão um desconto de 50% no valor do Bolsa Família, ou seja, receberão R$ 300,00 a menos. Essa medida visa garantir que as famílias que conseguiram um emprego tenham a possibilidade de se manter financeiramente enquanto buscam uma estabilidade econômica.

Impacto nas Famílias Beneficiárias

O desconto de R$ 300,00 no benefício do Bolsa Família pode ter um impacto significativo nas famílias que dependem desse auxílio para suprir suas necessidades básicas. Muitas vezes, esse valor é destinado à compra de alimentos, pagamento de contas básicas e outras despesas essenciais.

É importante ressaltar que o Bolsa Família é um programa fundamental para combater a pobreza e a desigualdade social no país. Ele tem o objetivo de garantir o acesso à educação, saúde e alimentação adequada para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Portanto, qualquer redução no valor do benefício pode comprometer a qualidade de vida dessas famílias.



Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Outubro

O pagamento do Bolsa Família no mês de outubro seguirá o calendário estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Confira as datas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

Último dígito do NIS Data do pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 23 de outubro 5 24 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 30 de outubro 0 31 de outubro

É importante que as famílias beneficiárias fiquem atentas às datas de pagamento para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Alternativas para Suprir a Redução no Bolsa Família

Diante da redução no valor do Bolsa Família para determinados grupos, é fundamental que as famílias beneficiárias busquem alternativas para suprir essa perda financeira. Uma opção é buscar por programas e projetos sociais locais que possam oferecer auxílio complementar, como cestas básicas, programas de capacitação profissional e acesso a serviços públicos.

Além disso, é importante que as famílias beneficiárias busquem formas de aumentar sua renda por meio de atividades econômicas informais, como venda de produtos artesanais, prestação de serviços, entre outros. Essas iniciativas podem contribuir para minimizar o impacto da redução no Bolsa Família.

Importância do Bolsa Família no Combate à Pobreza

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental no combate à pobreza e na redução da desigualdade social no Brasil. Ao garantir um auxílio financeiro para as famílias em situação de vulnerabilidade, o programa contribui para o acesso à educação, saúde, alimentação e outras necessidades básicas.

Além disso, o Bolsa Família promove a inclusão social e o desenvolvimento humano, uma vez que possibilita o acesso a oportunidades que antes eram inacessíveis para essas famílias. Por meio do programa, é possível romper com o ciclo de pobreza e oferecer melhores condições de vida para milhões de brasileiros.

Ademais, a redução de R$ 300,00 no Bolsa Família para determinados grupos de beneficiários no mês de outubro é uma medida estabelecida pela Regra de Proteção do programa social. Essa medida visa garantir que as famílias que ultrapassaram o limite de renda estabelecido pelo programa tenham a possibilidade de se manter financeiramente enquanto buscam uma estabilidade econômica.

No entanto, é importante ressaltar que essa redução pode ter um impacto significativo nas famílias beneficiárias, que dependem desse auxílio para suprir suas necessidades básicas.

Portanto, é fundamental que as famílias busquem alternativas para suprir essa perda financeira e que o programa continue sendo valorizado como uma importante ferramenta de combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil.

