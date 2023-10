ALERTA para quem vai RENOVAR a CARTEIRA DE MOTORISTA em 2024: terá MUDANÇA

A carteira de motorista, também conhecida como CNH (Carteira Nacional de Habilitação), é um documento mandatório para quem deseja conduzir veículos no Brasil. Com o passar dos anos, as normativas para a obtenção e renovação deste documento passaram por algumas modificações. A mais atual delas é a introdução da carteira de motorista 2024. Essa proposta recente tem como objetivo incrementar a segurança nas rodovias brasileiras e impacta sobretudo os operadores das categorias C, D e E.

Instaurada em abril de 2021, a carteira de motorista 2024 estabelece a exigência de análises toxicológicas obrigatórias para os condutores dessas categorias. Essa imposição, regulamentada pela Lei 14.599/2003, já estava em vigor desde 2017, entretanto, com a nova medida, ela foi ampliada.

O que implica a ampliação das análises toxicológicas obrigatórias para os condutores?

O Senatran (Secretária Nacional de Trânsito)/Ministério dos Transportes é o órgão encarregado de regulamentar esses procedimentos da CNH 2024. Em um prazo de até 180 dias, será necessário estabelecer diretrizes claras e eficazes para a realização das análises toxicológicas. Nesse meio tempo, o prazo para a reintrodução dessas análises, conforme estipulado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é até o dia 28 de dezembro.

Quais são os novos períodos de vigência carteira de motorista 2024?

A carteira de motorista 2024 também introduziu uma alteração nos prazos de validade do documento. Antes, a CNH tinha validade de 5 anos para condutores com menos de 65 anos e de 3 anos para aqueles com mais de 65 anos. Agora, a nova proposta estabelece que para motoristas com menos de 50 anos, a vigência do documento é de 10 anos. Ademais, para aqueles com idade entre 50 e 70 anos, a vigência é de 5 anos e para motoristas com mais de 70 anos, a validade é de 3 anos.

Motoristas que persistem em dirigir veículos com a CNH vencida devem tomar cuidado. Isso é considerado uma infração de gravidade máxima e pode resultar em uma multa de R$ 293,47, além da adição de 7 pontos à carteira de motorista. Existe um período de tolerância de 30 dias consecutivos após o vencimento para a renovação do documento. Após esse prazo, qualquer operação é considerada ilegal.

Para renovar a CNH 2024, você pode seguir as etapas a seguir:

Acesse o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu Estado;

Faça login usando seu CPF ou CNPJ e senha. Se ainda não tiver um cadastro, siga as instruções para criar um;

Procure a opção de renovação da CNH e siga as instruções fornecidas. Você provavelmente precisará fornecer informações pessoais, confirmar dados e escolher o tipo de renovação desejada;

Em alguns casos, você pode ser solicitado a realizar exames médicos e toxicológicos. Certifique-se de cumprir esses requisitos, se aplicável.

Quanto à carteira de motorista 2024 gratuita, ela pode ser obtida através do Programa CNH Social para brasileiros de baixa renda. Para participar, siga estas etapas:

Acesse o site do Detran;

Verifique os requisitos para o Programa CNH Social. Esses requisitos podem incluir estar desempregado há mais de 12 meses, ser estudante da rede pública com bom desempenho ou ser uma pessoa com necessidades especiais;

Complete o formulário de inscrição online e forneça os documentos e informações necessárias, conforme especificado pelo programa;

Aguarde a análise do seu pedido. Se você atender aos requisitos, poderá ser selecionado para receber a CNH gratuitamente.

A carteira de motorista 2024 traz mudanças importantes com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro no Brasil. É crucial estar ciente de todas as novas regras para garantir que você esteja em conformidade e conduzindo de acordo com as regulamentações atualizadas.