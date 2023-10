ALERTA URGENTE! Clientes do Banco do Brasil estão correndo risco com estes Golpes

A segurança digital tornou-se uma preocupação cada vez mais relevante na era digital. Com a popularização do uso da internet e dos dispositivos móveis, os golpes virtuais se multiplicaram, e os bancos brasileiros não ficaram imunes a essa realidade. É fundamental que os clientes estejam atentos e se protejam contra os golpes aplicados por meio de mensagens enganosas e outras táticas fraudulentas.

Conheça os Golpes Aplicados por Meio de Mensagens

Os golpistas estão cada vez mais sofisticados na criação de estratégias para enganar as pessoas. Conhecer os principais golpes aplicados por meio de mensagens é o primeiro passo para se proteger e evitar cair em armadilhas.

1. No WhatsApp

Um dos golpes mais comuns é realizado por meio do WhatsApp. Os criminosos criam perfis falsos utilizando a foto de um usuário legítimo, mas com um número de telefone diferente. Eles iniciam uma conversa com os amigos e familiares da vítima, alegando alguma emergência e solicitando transferências de valores ou pagamento de boletos.

2. Golpe dos Pontos de Fidelidade

Os golpistas se passam por instituições financeiras ou programas de relacionamento e enviam mensagens SMS com supostos pontos de fidelidade expirando ou bônus extras. Junto com o conteúdo falso, eles encaminham links que direcionam para páginas falsas. As vítimas são induzidas a preencher dados pessoais, como CPF, número da agência bancária e até a senha do cartão ou do aplicativo do banco.

3. No Cadastramento Pix

O cadastramento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, também tem sido usado como isca pelos golpistas. Eles fingem ser de instituições financeiras e enviam solicitações de cadastramento que direcionam as vítimas para sites falsos.



4. Golpe do Falso E-mail

Por e-mail, os criminosos se passam por gerentes de contas bancárias informando sobre acessos suspeitos e solicitando medidas de segurança, como a instalação de um suposto Navegador Exclusivo. O objetivo é direcionar a vítima para uma página falsa para captura de senhas ou para a instalação de arquivos maliciosos no computador.

5. Golpe em Compras Online

Os golpistas criam páginas, links e perfis falsos para realizar vendas de produtos ou serviços inexistentes. Eles costumam utilizar promoções e descontos tentadores para atrair as vítimas, que além de não receberem o produto ou serviço, podem ter seus dados pessoais e do cartão expostos.

6. Golpe do Falso Boleto

Nesse golpe, os criminosos falsificam ou adulteram cobranças em boleto para desviar o pagamento para outros beneficiários, em vez de quitar a despesa da vítima.

7. Golpe do Catfish

O Catfish é um golpe em que um perfil falso é criado, geralmente utilizando fotos de terceiros, com o objetivo de iniciar conversas pelas redes sociais. O golpista finge interesse na vítima e, aos poucos, vai conquistando sua confiança para aplicar golpes como estelionato sentimental, extorsão de dinheiro ou instalação de arquivos infectados com vírus que podem roubar dados pessoais e bancários.

Sinais de Alerta para Identificar

É importante estar atento a alguns sinais de alerta para identificar possíveis golpes. Confira algumas dicas para não cair em mensagens falsas:

Falsas suspeitas de compra, pagamento ou transferência;

Bloqueio de conta ou suspensão de serviços;

Atualizações de cadastro ou de segurança;

Pontos de fidelidade a expirar;

Ofertas de brindes, descontos ou promoções muito vantajosas.

Essas são apenas algumas iscas utilizadas pelos criminosos para chamar a atenção das pessoas. O objetivo é gerar um impacto emocional para que a vítima aja por impulso e realize alguma ação, como clicar em um link, baixar um arquivo ou realizar transações.

Como se Proteger dos Golpes em Bancos Brasileiros

Agora que você conhece os principais golpes em bancos brasileiros, é importante saber como se proteger e evitar ser vítima dessas fraudes. Confira algumas medidas de segurança que podem ser adotadas:

Mantenha-se informado: Esteja sempre atualizado sobre os golpes mais recentes e as técnicas utilizadas pelos criminosos. Acompanhe os canais oficiais dos bancos e órgãos de segurança para se manter informado sobre as principais ameaças. Desconfie de mensagens suspeitas: Se receber uma mensagem que pareça suspeita, desconfie. Verifique se o remetente é confiável, analise o conteúdo da mensagem e não clique em links ou faça download de arquivos sem antes verificar sua autenticidade. Mantenha seus dispositivos seguros: Mantenha seu celular, computador e outros dispositivos atualizados com as últimas versões de software e antivírus. Utilize senhas fortes e evite compartilhar informações sensíveis em redes públicas de Wi-Fi. Verifique a autenticidade dos sites: Antes de realizar qualquer transação ou fornecer informações pessoais, verifique se o site é seguro. Verifique se o endereço começa com “https://” e se há um cadeado ao lado do endereço. Desconfie de solicitações de dados pessoais: Bancos e instituições financeiras nunca solicitam informações pessoais, como senhas, por e-mail, telefone ou mensagens de texto. Caso receba alguma solicitação desse tipo, entre em contato diretamente com o banco para confirmar sua veracidade. Utilize a autenticação em dois fatores: Sempre que possível, ative a autenticação em dois fatores nas suas contas bancárias. Isso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um código adicional para acessar sua conta. Denuncie os golpes: Caso seja vítima de um golpe, denuncie imediatamente às autoridades competentes e ao seu banco. Quanto mais informações forem compartilhadas, maior será a chance de identificar e punir os criminosos.

Os golpes em bancos brasileiros são uma realidade que exige atenção e cuidado por parte dos clientes. Conhecer os principais golpes e adotar medidas de segurança pode ajudar a evitar cair em armadilhas e proteger seus dados e seu patrimônio. Mantenha-se informado, desconfie de mensagens suspeitas e adote boas práticas de segurança digital para manter-se protegido no mundo virtual.

Quer saber mais sobre segurança digital e prevenção a fraudes? No WhatsApp BB (61 4004 0001), digite #segurança e converse com o assistente virtual, que irá fornecer dicas e soluções de proteção que o Banco do Brasil oferece.