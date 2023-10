Alexander Volkanovski explica a luta ‘para puxar o gatilho’ na revanche de Islam Makhachev

Alexander Volkanovski mal saiu do portão no UFC 294 antes de Islam Makhachev fechar a porta para ele.

Os dois melhores lutadores peso por peso do mundo se enfrentaram pela segunda vez na luta principal de sábado em Abu Dhabi, e mais uma vez foi Makhachev quem saiu vitorioso, defendendo com sucesso seu título dos leves com um nocaute no primeiro round sobre Volkanovski. Makhachev derrotou Volkanovski por decisão unânime em fevereiro passado no UFC 284 e novamente teve que enfrentar o campeão dos penas quando Volkanovski substituiu o lesionado Charles Oliveira.

Volkanovski perdeu apenas pela terceira vez na carreira e apenas a segunda por nocaute. Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, ele falou sobre o início lento que levou a um resultado decepcionante.

“Eu me senti forte”, disse Volkanovski. “Eu me senti forte lá, mas obviamente venho dizendo a você que quero colocar algumas mãos nele e tudo mais. Eu queria puxar o gatilho, mas parecia um pouco estranho ali dentro, um pouco hesitante, o que eu não esperava. Era como se eu estivesse esperando por alguma coisa. Eu estava tipo, ‘eu vou, eu vou’, e então ele me pegou.”

Solicitado a explicar por que ele pode ter hesitado na jaula, Volkanovski não sabia ao certo como responder.

Ele aceitou a luta com menos de duas semanas de antecedência, mas se recusou a atribuir a derrota à falta de tempo de preparação. Claramente emocionado, Volkanovski explicou a sua motivação para aproveitar a oportunidade em circunstâncias nada ideais, citando uma inquietação que o atormenta entre os cartões.

“Não vou ficar sentado aí dando desculpas”, disse Volkanovski. “Obviamente, acredito muito na preparação e coisas assim, mas eu me apoio. Essa é a decisão que tomei. Provavelmente tomei decisões – poderia ter tomado decisões melhores. Ele não é alguém com quem você deveria avisar em cima da hora, mas eu precisava disso.

“Muita gente vai dizer que é pelo dinheiro e tudo mais, mas foi muito mais que isso. É difícil para os atletas – nunca pensei que teria dificuldade com isso, mas por algum motivo, quando não estava lutando ou no camp, eu estava apenas fazendo a cabeça. Precisava de uma luta e essa oportunidade apareceu. Vou ser sincero, não estava treinando tanto quanto deveria, mas achei que tinha que fazer. Eu tive que aceitar. Estou dizendo a mim mesmo: ‘É para ser.’ Eu estava lutando um pouco, sem lutar, dando cabeçadas. Não sei como. Está tudo bem, tenho uma família linda. Mas eu não sei. Acho que você só precisa se manter ocupado. Então é por isso que peço ao UFC que me mantenha ocupado, preciso me manter ocupado, preciso estar no camp; caso contrário, vou quebrar minha cabeça.

Volkanovski foi solicitado a elaborar mais, especificamente por que ele sentia que a inatividade estava lhe causando tanto estresse. Mais uma vez, ele aludiu a questões mais profundas, embora não tenha dito exatamente com quais problemas poderia estar lidando fora da competição.

“É estranho, [it’s not that] Nunca acreditei nessas coisas, nunca entendi”, disse Volkanovski. “Foi uma coisa que, não sei, talvez quanto mais aprendo sobre isso, mais entendo. Não sei, foi diferente. Foi uma decisão que escolhi. Falei sobre nós termos um sorriso no rosto, eu e minha esposa. Minha esposa percebeu que fica difícil, não sei por quê. Acho que havia tanta coisa acontecendo com a cirurgia e depois com o bebê que eu só precisava ir para o acampamento. Aí surge essa briga, é pra ser, vamos nessa. Achei que era isso, mas talvez tenha sido apenas uma decisão boba dadas as circunstâncias.”

Antes de assinar para a revanche de Makhachev, as engrenagens estavam em movimento para Volkanovski defender o título dos penas contra Ilia Topuria no UFC 297, que acontece em Toronto em janeiro próximo.

Durante a semana da luta, Volkanovski afirmou que ainda planejava lutar contra Makhachev e Topuria, mas no sábado admitiu que precisa de tempo para pensar no próximo movimento.

“Preciso treinar, preciso entrar nisso”, disse Volkanovski. “Isso me mantém saudável, então precisa acontecer. Obviamente, precisamos ver. Não acho que esteja muito abalado, para ser sincero. Provavelmente terei que esperar um pouco para fazer as coisas, mas estou bem. Obviamente estou apenas sofrendo.