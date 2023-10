Alexander Volkanovski fala sobre decisão de combater o Islã Makhachev com 11 dias de antecedência

TMZSports. com

Alex Volkanovsky estava literalmente segurando seu adorável recém-nascido Reinado quando ele recebeu a ligação – Carlos Oliveira estava fora e Islã Makhachev acertou um oponente – e os 145 lb. O campeão soube quase instantaneamente que era hora do papai ir trabalhar!

Volkanovsky bebido Michael Babcock no “TMZ Esportes” Programa de TV (exibido diariamente em FS1 ) na quarta-feira … onde Alex “The Great” falou sobre o telefonema que recebeu de seu empresário no final da semana passada.

“Acho que poderia ter tido Reign, minha mais nova adição à minha família, meu recém-nascido Reign”, disse Alex… “Eu poderia estar segurando ela, e [my manager] pega o telefone e diz: ‘Cara, você não vai acreditar’. E eu pensei, ‘E aí?’ Não passou pela minha cabeça nem um pouco. Estou pensando que é para outra coisa. Ele disse: ‘Parece que Charles não vai sobreviver e eles precisam de alguém’”.

Volkanovski ficou obviamente chocado… e depois de conversar com seu treinador, Joe Lopeze esposa Emaa decisão foi clara: teremos uma briga em menos de duas semanas, e ela está acontecendo do outro lado do mundo.