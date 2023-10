Alexander Volkanovski gosta de revanche de Islam Makhachev em cima da hora: ‘Não tenho tempo para me preparar para o pior’

Por um lado, o campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski não tem muito tempo para se preocupar se se preparou corretamente para a revanche contra Islam Makhachev no UFC 294.

Por outro lado, terá muito tempo para se preocupar com as consequências de sua decisão de enfrentar o campeão dos leves do UFC com 11 dias de antecedência.

“Ainda há muitas pessoas agindo como se não houvesse nada a perder para mim”, disse Volkanovski na segunda-feira. A hora do MMA. “Você ouve pessoas que dizem isso, e quero dizer, isso é mentira.

“Todo mundo sabe que quero essa revanche, quero esse cinturão, e se eu perder essa luta não terei chance de título tão cedo. Sejamos realistas. Também não terei uma revanche tão cedo.”

Sendo otimista, Volkanovski opta por focar nos benefícios do primeiro. Makhachev está no mesmo barco que ele e, como campeão, há mais pressão sobre ele para manter o cinturão do que conquistá-lo. Além disso, ele raciocina, ele não é o único com aspirações acima de sua categoria de peso.

“Você ouve falar dele falando sobre subir [in weight], e tanto quanto, e se isso não acontecer? E se esta for minha única oportunidade?” Volkanovski disse.

Esses são os cálculos de um jogo de luta em constante evolução, e Volkanovski gosta de correr um bom risco. Conquiste um segundo título e ele acredita que sua família estará preparada para o resto da vida. Se perder, ele ainda tem o título dos penas, que ainda pretende defender em janeiro contra o principal candidato Ilia Topuria.

Também ajuda o facto de Makhachev enfrentar o mesmo dilema. Por um lado, ele enfrenta um lutador sem camp completo. Isso torna ainda mais devastador se ele perder.

Para Volkanovski, há grandes benefícios em um campo de treinamento mais curto.

“Às vezes é cansativo passar pelo acampamento”, disse ele. “Às vezes você passa de oito a 12 semanas simplesmente se atacando, mental e fisicamente. Então, para não fazer isso, obviamente, você tem que se preparar, mas estou em uma posição em que não perco a forma física da noite para o dia. Demoro muito para perder a forma física.

“Agora, posso aproveitar esse tipo de frescor [into the fight]. Essa é a palavra que tenho usado nessa luta, entrar lá, meio animado, revigorado e… é como se eu não tivesse que me preparar para o pior.

“Posso fazer cinco rodadas? Sim, acho que posso, mas não vou ficar aí sentado e me matar porque não tenho tempo para me preparar para o pior. Mas tenho tempo para me preparar para o que acredito que vai acontecer.”

E isso, disse Volkanovski, é uma finalização de Makhachev antes do sino. Na última vez que se enfrentaram, em fevereiro, no UFC 284, ele perdeu os primeiros rounds e depois se recuperou para colocar o campeão dos leves em sério perigo. Alguns acreditam que ele fez o suficiente para vencer a luta por pontos, mas Volkanovski foi declarado vencedor.

Em julho, Volkanovski se recuperou ao unificar o título dos penas contra Yair Rodriguez. Ele pretendia enfrentar o Topuria em janeiro. Mas quando surgiu a oportunidade de substituir o lesionado Charles Oliveira, ele não hesitou.

“Acredito que acabei com ele”, disse Volkanovski. “Acho que você verá provavelmente um dos Volkanovskis mais perigosos que você já viu, simplesmente porque não posso me dar ao luxo de fazer mais nada. Coisas deixando isso para os juízes. Encha qualquer uma dessas coisas. Vamos lá e realmente definir uma declaração. Ir e nocauteá-lo? Isso será absolutamente alucinante para o mundo ver.”