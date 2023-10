Alexandre Pantoja: Sean O’Malley ‘não quer mostrar ao mundo’ suas filmagens de treino

Alexandre Pantoja quer que Sean O’Malley divulgue o que ele diz ser um vídeo deles treinando juntos.

No UFC 290, Pantoja conquistou o título peso mosca com vitória por decisão dividida sobre Brandon Moreno. O’Malley então conquistou o título dos galos ao nocautear Aljamain Sterling no UFC 292.

Pouco depois da vitória de O’Malley, Pantoja disse nas redes sociais que estaria interessado em lutar contra O’Malley porque ele “fala demais”. Ele mencionou que os dois treinaram juntos. O’Malley respondeu que ficaria feliz em mostrar a todos o que aconteceu, mas Pantoja não acredita que “Sugar” o faça.

“Treinei com o O’Malley há cinco, seis anos e nunca passou pela minha cabeça que esse cara iria para o UFC, levaria o cinturão e eu levaria o cinturão também”, disse Pantoja no Twitter. A hora do MMA. “Muito louco. Por isso chamei ele para lutar, só por isso. Ele começou a falar sobre o meu treinamento com ele há dois anos, ele começou a falar sobre isso, mas vamos voltar a cinco, seis anos atrás, quando eu vou para o [MMA] Laboratório, antes de eu chegar com [Henry] Cejudo, fiz uma viagem de avião de 60 horas. Eu nunca entrei no laboratório antes, e vou para o laboratório, faço sparring com todos os caras, e você precisa de coragem para fazer tudo isso.

“O’Malley vem até mim e pergunta: ‘Ei, posso gravar esse treinamento?’ [I said], ‘Claro. Quando terminar, envie-me o vídeo, porque também posso aprender alguma coisa. E ele nunca passou o vídeo para mim. Liguei para Cejudo [and said], ‘Ei, diga ao seu amigo para me dar o vídeo.’ E Cejudo disse: ‘Esqueça. Ele nunca vai enviar esse vídeo para você.

“Você sabe por que não. Se estiver perdendo, não mostra o vídeo.

“Para mim, é um bom negócio. Garoto muito humilde no momento, garoto muito talentoso, e dava para ver que ele queria aprender mais. Muito especial. Mas quando a câmera está ligada, esse é o show de O’Malley. Ele quer todas as coisas. E O’Malley é inteligente! Mas sou de um mundo muito diferente. Minha criação, meu início no Brasil, no Rio de Janeiro, uma vida bem diferente.”

Por sua vez, O’Malley afirma que levou a melhor na maior parte do treino, mas permitiu que Pantoja o sufocasse mais tarde, acrescentando: “Eu estava tipo 1-0 ou 2-0, e ele estava saindo O ultimo lutador.”

Pantoja tinha sua própria explicação sobre como as coisas aconteceram.

“No primeiro treino, acho que treinei com John Moraga, O’Malley e alguns caras”, disse Pantoja. “Aí conversei com o Henry, porque não estou fazendo um bom treino. Acabei de chegar, fui direto para a sala de treinamento, estava com muito jet lag, muito cansado, e falei para o Henry: ‘Quero voltar para essa academia. Quero treinar com esses caras de novo porque hoje não é meu melhor dia.’

“Ele fez isso e, no próximo sábado, fui ao Laboratório e fiz um treino diferente com esses caras. Acho que daquela vez acabei de treinar com O’Malley e ele não quer mostrar ao mundo essa filmagem.”

Agora, vários anos depois, os dois homens são campeões do UFC e estão separados por apenas 5 quilos. Pantoja está atualmente definido para defender seu título contra Brandon Royval no UFC 296, enquanto O’Malley provavelmente defenderá seu cinturão contra Chito Vera no início de 2024. Mas se os dois mantiverem seus cinturões, Pantoja está esperançoso de que eles possam resolver seus problemas no jaula.

“Isso é tão bom, eu e ele somos campeões agora”, disse Pantoja. “Estou muito feliz com isso. E talvez eu consiga defender o meu cinturão, ele defende o cinturão dele, e aí você tem algo muito especial para fazer. Ele não pode fazer 135, mas para esse cara eu vou para 135. Se alguém pegar o cinturão de novo, eu esqueço disso. [Laughs].”

O UFC 296 acontece no dia 16 de dezembro em Las Vegas.