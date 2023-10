‘Alguém deveria dar um tapa naquele médico’: profissionais reagem à paralisação feia de chute na virilha no UFC 294

Victor Henry fez a comunidade do MMA falar sobre sua luta no sábado, mas provavelmente não da maneira que ele esperava.

A luta preliminar do UFC 294 entre Henry e Javid Basharat terminou oficialmente em no-contest depois que Basharat acertou um chute acidental na virilha que derrubou Henry, mas isso não conta toda a história.

Henry teve cinco minutos completos para se recuperar, durante os quais ele se contorceu no chão em agonia e teve que lidar com um médico ao lado do ringue que não parecia acreditar que Henry tivesse realmente sido atingido abaixo da cintura. Eventualmente, a luta foi encerrada sem vencedor.

Os combatentes reagiram com vários níveis de descrença, não apenas pela forma como o médico lidou com a situação, mas com alguns que se juntaram ao questionamento se o pontapé de Basharat acertou na área vulnerável.

Confira abaixo as reações da comunidade do MMA.

Como você vai dizer ao cara que levou um chute no saco que ele não levou um chute no saco? Alguém deveria dar um tapa naquele Dr. – Fremd (@joshstranger) 21 de outubro de 2023

Bem… isso foi horrível. Estamos em uma ambulância indo para o hospital para exames e ultrassom. Se fosse uma tentativa de field goal, seria uma jarda de 60 jardas. – (@JoshLBarnett) 21 de outubro de 2023

Veja todas as postagens “ele está atuando” agora. Eu posso sentir o desejo casual fervendo -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 21 de outubro de 2023

Não há mais chutes abaixo da cintura para o resto do cartão, apenas por segurança -Terrance McKinney (@twrecks155) 21 de outubro de 2023

Espero que isso seja sem competição. Sempre me senti estranho com o fato de o infrator conseguir uma vitória por nocaute técnico devido a faltas (não intencionais). #UFC294 – Nicolas “dinamite dinamarquesa” Dalby (@DalbyMMA) 21 de outubro de 2023

Se alguma coisa, @VictorHenryMMA estava vendendo a menos. Ele é legitimamente um dos filhos da puta mais durões do planeta. Deixe-os resolver isso o mais rápido possível. #UFC294 -Shayna Baszler (@QoSBaszler) 21 de outubro de 2023