Algumas famílias estão pedindo EXCLUSÃO do Bolsa Família; entenda o porquê

O Bolsa Família é um programa social que tem como objetivo promover a transferência direta de recursos financeiros para famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, mesmo sendo um programa de grande alcance e benefício para milhões de brasileiros, algumas famílias podem optar por sair voluntariamente do programa, sabia?

Mas, como isso funciona? Quais são as implicações dessa escolha? Abaixo, você verá em detalhes algumas informações revelantes sobre o pedido de exclusão voluntário do Bolsa Família, abordando os principais pontos relacionados a esse tema.

O que significa a exclusão voluntária do Bolsa Família?

Esse desligamento do Bolsa Família é uma opção que permite às famílias beneficiárias do programa solicitarem o cancelamento do benefício de forma voluntária. Isso significa que as famílias que não desejam mais receber o dinheiro podem pedir a exclusão, sem precisar apresentar justificativas ou motivos específicos.

Como funciona essa exclusão?

Para solicitar o desligamento voluntário, a família beneficiária deve comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Contudo, existe também a possibilidade de se dirigir a um posto de atendimento do Bolsa Família em seu município. Lá, será necessário preencher um formulário específico, informando os dados da família, motivo do desligamento e assinando o termo de solicitação.

É importante ressaltar que o desligamento voluntário é irreversível, ou seja, uma vez que a família solicita o cancelamento do benefício, não é possível reverter a decisão posteriormente. Além disso, implica na perda dos benefícios e obrigações do programa, como:

Interrupção do recebimento dos recursos financeiros;

Perda dos compromissos relacionados à educação e saúde.



Você também pode gostar:

Implicações de pedir para sair do programa

O desligamento do Bolsa Família pode ter implicações significativas para as famílias beneficiárias. É importante considerar cuidadosamente as consequências dessa decisão antes de solicitar o cancelamento do benefício. Alguns pontos a serem observados são:

Perda do suporte financeiro – O Bolsa Família é uma fonte de recursos financeiros que contribui para o sustento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao solicitar o desligamento voluntário, a família perde esse suporte, o que pode impactar negativamente seu orçamento doméstico e sua capacidade de suprir suas necessidades básicas;

Compromissos com a educação e saúde – O programa possui condicionalidades. Isso quer dizer que as famílias beneficiárias devem cumprir compromissos relacionados à educação e saúde, como manter as crianças e adolescentes na escola e cumprir o calendário de vacinação. Com o desligamento voluntário, a família perde a obrigatoriedade de cumprir essas condicionalidades, o que pode ter consequências para o acesso a serviços e benefícios relacionados à educação e saúde;

Possíveis consequências futuras – É importante considerar que a exclusão voluntária do Bolsa Família pode ter consequências futuras. Caso a família solicite o cancelamento do benefício e, posteriormente, necessite novamente do suporte financeiro, poderá enfrentar dificuldades para se reinscrever no programa. Além disso, o desligamento voluntário pode impactar a família em outras políticas públicas, como o acesso a programas de capacitação profissional, moradia e benefícios previdenciários.

Calendário de pagamento mês de outubro do Bolsa Família

Aproveitando que as datas de pagamento deste mês de outubro já estão liberadas, abaixo, mostramos os dias dos repasses conforme o último número do NIS:

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.