Ali Krieger insinua que Ashlyn Harris a traiu com Sophia Bush

A estrela do Gotham FC acabou de acessar o Instagram, postando uma série de fotos dela mesma jogando futebol com a legenda: “Preparando-me para os playoffs enquanto estou na era da limonada da Beyoncé”.

Além do mais, irmão de Ali, Kyle Krieger , comentou no post com a letra de Beyoncé da música “Don’t Hurt Yourself” de “Lemonade” … escrevendo: “Este é o seu aviso final, você sabe que eu te dou vida. Se você tentar essa merda de novo , você vai perder sua esposa. Kyle também escreveu: “Amo você e estou muito orgulhoso de você!! Essas vadias não são leais!! Mas eu e seus fãs somos!”

Sophia não pediu o divórcio do marido, Grant Hughes, até agosto… e Ashlyn só pediu o divórcio de Ali no mês passado. Ashlyn e Ali têm dois filhos pequenos juntos. Ali postou uma foto sua com os pequenos… então ela não perdeu nada no departamento de mães.