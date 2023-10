Ali Krieger sorri no jogo Celtics-Knicks, apesar da divisão complicada com Ashlyn Harris

Reproduzir conteúdo de vídeo





Parece Ali Krieger está indo muito bem depois de sua separação altamente divulgada com Ashlyn Harris … porque o astro do futebol foi visto sorrindo de orelha a orelha no jogo dos Knicks na quarta-feira.

A defensora do Gotham FC estava sentada na quadra do Madison Square Garden para assistir à abertura da temporada de NY contra o Celtics… e apesar de tudo o que está acontecendo com ela, Harris e o novo amante de Harris, Sofia BushKrieger parecia feliz como um molusco.

Getty Ali Krieger insinua que Ashlyn Harris a traiu com Sophia Bush



Ela tinha assentos ao lado do maquiador de celebridades Alexandria Gileoe a certa altura, as mulheres se filmaram se divertindo muito.

É claro que as coisas nem sempre foram assim para Krieger… especialmente nas últimas semanas.

Como informamos, Krieger foi atingido pelos papéis do divórcio de Harris no mês passado… antes de Harris rapidamente entrou em um relacionamento com Bush.

Krieger parecia bastante amargo com tudo isso, usando um Beyoncé Postagem de “Limonada” no Instagram para sugerir que ela foi traída.

A mulher de 39 anos, porém, está dando sinais de que vai seguir em frente – com sua mente agora claramente mais focada em esfregar os cotovelos com Whoopi Goldberg do que no novo navio de Harris.

Enquanto isso, várias outras estrelas também estavam fora da quadra para o jogo… Chris Rocha dar Michael J. Raposa sentou-se a poucos metros de Krieger no MSG.

Carmelo Anthony dar seu filho, estrela do basquete do ensino médio, Kiyanapareceu também… assim como Latrell Sprewellque jogou pelo Nova York de 1999 a 2003.

Proprietário do New England Patriots Roberto Kraft, Estrela dos Yankees Arão Juiz, Joe gordo, Lindsey Vonn dar Skylar Astin também compareceu ao grande jogo da rivalidade.