Alicia Keys nega intenção anti-semita com referência a ‘parapente’

chaves de Alicia foi criticada esta semana por causa de uma postagem nas redes sociais que muitos consideraram anti-semita e simpática ao ataque do Hamas a Israel… mas ela está dizendo que isso não é nada correto.

A cantora foi examinada na segunda-feira, depois que uma postagem do IG excluída se tornou objeto de muitas reviravoltas… e tudo tinha a ver com ela. Ela jogou uma foto sua com uma jaqueta verde e acrescentou… “O que você faria se não tivesse medo de nada???”