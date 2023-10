ALIEXPRESS emite COMUNICADO importante para seus Clientes

O AliExpress, um dos maiores marketplaces de comércio eletrônico do mundo, anunciou recentemente que começará a vender produtos no Brasil através do programa Remessa Conforme a partir de 15 de outubro.

Essa novidade trará benefícios significativos para os consumidores brasileiros, uma vez que compras internacionais de até US$ 50 estarão isentas da cobrança do imposto de importação.

O que é o programa Remessa Conforme?

O Remessa Conforme é um programa implementado pelo governo brasileiro com o objetivo de facilitar o processo de importação de produtos de baixo valor. Antes do programa, a Receita Federal cobrava impostos sobre todas as compras internacionais, independentemente do valor.

Com a implementação do Remessa Conforme, compras de até US$ 50 ficam isentas do imposto de importação, desde que sejam realizadas por meio de empresas aderentes ao programa.

A adesão do AliExpress ao programa

O AliExpress é uma das cinco empresas que já aderiram ao programa Remessa Conforme, juntamente com Sinerlog, Shopee, Shein e Mercado Livre. Essa adesão demonstra o compromisso do AliExpress em oferecer uma experiência cada vez melhor para os consumidores brasileiros.

A partir de 15 de outubro, os clientes poderão realizar suas compras no AliExpress e aproveitar a isenção do imposto de importação em produtos de até US$ 50.

Benefícios para os consumidores



A implementação do Remessa Conforme pelo AliExpress trará diversos benefícios para os consumidores brasileiros. Além da isenção do imposto de importação, os clientes terão a possibilidade de pagar os impostos aplicáveis no momento da compra, o que garante maior previsibilidade e segurança na entrega.

Além disso, o programa também oferece descontos extras para os clientes que optarem pela adesão.

Como funciona o Remessa Conforme

O Remessa Conforme funciona de maneira simples e eficiente. Ao realizar uma compra no AliExpress, o consumidor deve verificar se o produto está dentro do limite de US$ 50 para a isenção do imposto de importação. Caso esteja, o cliente poderá efetuar o pagamento dos impostos aplicáveis no momento da compra, garantindo assim a isenção das taxas no valor estipulado.

Caso a compra ultrapasse o valor de US$ 50, o cliente deverá pagar uma taxa de importação equivalente a 60% do valor total do pedido. No entanto, mesmo nesses casos, a entrega ao consumidor final será mais rápida, uma vez que as empresas participantes do programa fornecerão informações antecipadas à Receita Federal, o que agiliza o processo de liberação da encomenda.

Segurança jurídica para os consumidores

Uma das vantagens do Remessa Conforme é proporcionar segurança jurídica para os consumidores. Antes do programa, a Receita Federal considerava apenas as compras de até US$ 50 realizadas por pessoas físicas no exterior para pessoas físicas no Brasil como isentas de taxas. No entanto, essas operações eram raras, uma vez que a maioria das importações era feita por meio de marketplaces e e-commerces internacionais.

Com a implementação do Remessa Conforme, as importações feitas por pessoa jurídica estrangeira para pessoa física no Brasil estão isentas de taxas até o valor de US$ 50, desde que os marketplaces internacionais façam a opção pela adesão ao programa.

Dessa forma, os consumidores poderão identificar facilmente quais sites estrangeiros aderiram ao programa e aproveitar a isenção das taxas no valor estipulado.

O impacto do Remessa Conforme no mercado brasileiro

A implementação do Remessa Conforme pelo AliExpress e outras empresas traz impactos significativos para o mercado brasileiro. Além de oferecer benefícios diretos para os consumidores, como a isenção do imposto de importação, o programa também incentiva a competitividade no comércio eletrônico, uma vez que as empresas participantes precisam se adequar às regras e normas estabelecidas.

Outro ponto importante é a agilidade na entrega dos produtos importados. Com o compartilhamento antecipado de informações entre as empresas participantes e a Receita Federal, o processo de liberação das encomendas se torna mais eficiente, o que resulta em entregas mais rápidas para os consumidores finais.

Expansão do comércio eletrônico internacional

A adesão do AliExpress ao programa Remessa Conforme também representa uma expansão do comércio eletrônico internacional no Brasil. O AliExpress é conhecido por oferecer uma ampla variedade de produtos a preços competitivos, e agora, com a implementação do programa, os consumidores brasileiros poderão desfrutar de uma experiência de compra ainda mais vantajosa.

Essa expansão do comércio eletrônico internacional traz não apenas benefícios para os consumidores, mas também para a economia do país. Com a possibilidade de adquirir produtos de outros países de forma mais acessível e eficiente, os consumidores brasileiros têm a oportunidade de ampliar suas opções de compra e ter acesso a produtos que antes eram mais difíceis de serem adquiridos.

Ademais, a implementação do programa Remessa Conforme pelo AliExpress a partir de 15 de outubro trará uma série de benefícios para os consumidores brasileiros. Com a isenção do imposto de importação em compras de até US$ 50, os consumidores poderão adquirir produtos internacionais de forma mais vantajosa e segura.

Além disso, a adesão do AliExpress ao programa também representa uma expansão do comércio eletrônico internacional no Brasil, o que traz benefícios tanto para os consumidores quanto para a economia do país. Portanto, essa é uma ótima notícia para todos os amantes das compras online.