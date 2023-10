Alistair Overeem revela detalhes da perda de peso chocante: ‘Sou basicamente meio-pesado agora’

No ângulo certo, Alistair Overeem quase não se parece mais com Alistair Overeem.

A lenda dos esportes de combate de 43 anos causou grande rebuliço no verão passado, quando surgiram fotos dele parecendo muito mais magro do que os gigantescos fãs de MMA de peso pesado estavam acostumados a ver ao longo de uma carreira de luta condecorada.

Falando em A hora do MMA na última quarta-feira, Overeem, felizmente aposentado, confirmou que essas fotos eram de fato tão reais quanto pareciam ser.

“Estou mais saudável do que nunca”, disse Overeem em A hora do MMA.

“Eu tenho 210, 220 [pounds]. Se você não vai lutar, por que você andaria [around heavier]? Quer dizer, ainda pareço bem. Eu tenho um pacote de seis. Eu ainda sou forte. Eu ainda posso arrasar. Mas sim, por que eu teria outro, o que é isso, 20 ou 30 quilos de peso? Porque aí você tem que comer, tem que levantar peso, tem que fazer as coisas para manter. E uma vez que tomei a decisão [to be] feito [with fighting]tudo se torna [about] longevidade.

“Quero ter longevidade”, continuou Overeem, “e essas são algumas das coisas, alguns dos projetos com os quais estou trabalhando para o futuro são programas de longevidade. E obviamente muitos lutadores se machucam. Fiz um ótimo trabalho sempre me recuperando das lesões e da manutenção, e estou muito feliz por ter feito isso, porque agora tenho basicamente uma segunda vida. Mais uma vez, estou solto, tudo está funcionando, o cérebro funcionando, então sim.”

Overeem já foi sinônimo de um físico que parecia ter sido arrancado de uma história em quadrinhos. Durante seu apogeu como campeão do Strikeforce, DREAM e K-1, a musculatura de Overeem atingiu proporções tão impressionantes que ele ganhou o apelido de “Ubereem”. Em um vídeo infame lançado durante sua corrida no K-1, Overeem tornou-se poético sobre seu amor pela carne e sua dedicação em comer 24 horas por dia para manter seu tamanho imponente, com uma dieta que incluía de tudo, desde carne bovina até carne de cavalo e muito mais.

Mas, mais de uma década depois, Overeem não poderia ser mais diferente de seu antigo eu. Ele disse que sua adoção de uma dieta vegana crua contribuiu enormemente para sua perda de peso.

“Mudei bastante minha dieta”, disse Overeem. “Então ainda estou pesquisando um pouco. Já tive todos esses nutricionistas, né? Vinte e cinco [years of] diferentes, então eu também sou meio nutricionista. Mas para mim ainda estou em busca, ei, o que é ideal para o corpo.

“Eu diria que começou há um ano e tem frango aqui e ali, mas no geral sim, fico longe de carne, sim. É uma dieta vegana crua.”

“Meio-pesado foi a última vez [I was this weight], porque sou basicamente meio-pesado agora”, acrescentou Overeem. “Isso foi quase, meu Deus, 2007 ou 2008?”

Overeem reiterou que se sente melhor com seu próprio corpo aos 43 anos do que em qualquer outro momento de sua vida. Embora ele ainda treine e treine ocasionalmente, ele superou principalmente os rigores pelos quais passou ao longo de uma carreira de lutador que começou em 1999. E embora sua dieta possa ser muito diferente agora do que foi nos últimos 24 anos, ele não se arrepende do caminho que o levou ao caminho que segue hoje.

“Acho que me descrevo como um artista marcial que está sempre aprendendo, e a luta foi apenas uma pequena parte, mas estou sempre aprendendo e sempre continuarei aprendendo”, disse Overeem. “E quando as pessoas descobrirem: ‘Ei, eu tenho minha saúde em minhas próprias mãos, se eu comer a coisa errada’, e se você fizer isso por 20, 30 anos, você vai ficar doente, então as atitudes das pessoas mudarão de acordo com o que comem. Mas ainda assim, o público em geral não vê isso, na minha opinião ainda não, porque quando as pessoas entenderem isso, então sim, isso vai mudar.

“É tudo uma questão de saber, certo? Tipo, o que eu fiz nos meus 30 anos de treinamento e competição e tudo mais, eu fiz o melhor que pude [at] A Hora [that] Eu sabia. Essa é a maneira certa de colocar isso. Mas com o passar do tempo você aprende coisas novas. E também estou tentando muitas coisas com meu próprio corpo – o que está funcionando, o que não está funcionando – e então, sim, planejando de acordo.”