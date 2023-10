All-Star em movimento? O swingman dos Bulls pode ser derrotado se Chicago começar devagar

Tip-off para 2023/24 NBA a temporada está a poucos dias de distância – e já começam a surgir especulações sobre se algumas das estrelas mais brilhantes da liga mudarão de endereço em algum momento durante o ano.

Um dos nomes a serem observados no início desta temporada é Zach Lavine. O búfalos de Chicago‘ Todas as estrelas guarda só estendeu seu contrato no ano passado, mas o Touros‘A paralisação da reconstrução e a direção incerta podem levar a liderança da franquia a negociá-lo antes do prazo final de negociação de fevereiro – especialmente se os seis vezes campeões da NBA não começarem bem a temporada.

Lavine busca a terceira indicação ao All-Star em quatro anos

Uma peça chave do Jimmy Butler negociar para Minesota em 2017, Lavana teve sua temporada de destaque em 2020/21, quando acertou 51 por cento, o melhor da carreira, em campo, bem como 42 por cento na faixa de três pontos e 85 por cento na linha de lance livre. Ele teve média de 27,4 pontos por jogo naquela temporada, o que continua sendo o recorde de sua carreira e parte de uma série de quatro temporadas consecutivas com média de pelo menos 24 pontos por noite.

Lavine está entrando no segundo ano de extensão máxima de contrato com opção de jogador para uma quinta temporada. O jogador de 28 anos assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 166 milhões em 2022, e a opção eleva o valor total para cinco anos em US$ 215 milhões. Ele não será barato, mas a pontuação eficiente e a defesa razoável de Lavine podem torná-lo uma opção atraente para um time mais próximo da disputa do campeonato do que Chicago Atualmente.

Outro trecho difícil para Chicago

Um começo lento em Chicago não seria incomum dadas as dificuldades da franquia nas últimas temporadas.

Durante o Derrick Rose época, o Touros desfrutou de um período de ressurgimento de disputa pelo campeonato. Chicago chegou à pós-temporada todos os anos entre 2009 e 2015, classificando-se três vezes para as semifinais da conferência.

Mas os Bulls não vencem uma série de playoffs desde a primeira rodada em 2015, e retornaram aos playoffs apenas duas vezes nas últimas oito temporadas – um período que viu a outrora orgulhosa franquia terminar com um recorde de derrotas cinco vezes.

Lavana, Alex Carusoe DeMar DeRozan criar um núcleo interessante em Chicago – mas não está fora de questão que o caminho dos Bulls de volta à disputa esteja do outro lado de outra reinicialização da franquia.