Allen lança 2 TDs enquanto Bills se segura para uma vitória vital sobre Bucs

Josh Allen lançou dois passes para touchdown e correu para outro – encolhendo os ombros, agravando uma lesão no ombro de arremesso – e o Notas de búfalo se agarrou para vencer o Bucaneiros de Tampa Bay 24-18 na noite de quinta-feira.

Depois de uma semana de perguntas sobre sua abordagem de “baixo consumo de energia” e Búfaloo ataque de início lento, Allen passou para o Contas (5-3), arremessando 324 jardas em 31 de 40 passes. Ele havia sido listado no relatório do Bills com uma lesão no ombro direito e foi examinado na tenda médica azul no segundo quarto, mas permaneceu no jogo.

Gabriel Davis teve as melhores nove recepções da carreira para 87 jardas e um touchdown, e o tight end novato Dalton Kincaid marcou seu primeiro TD na carreira em uma recepção de 22 jardas.

O ataque do Bucs luta para clicar

Búfaloa defesa limitou o Bucaneiros‘ Baker Mayfield– liderou o ataque a menos de 200 jardas de ataque em três quartos e 302 no total. E Contas apostador Sam Martin contribuiu acertando três punts dentro Baía de Tampaé 10.

Mayfield tentou reunir Tampa Bay (3-4) tarde. Ele lançou um passe para touchdown de 24 jardas para Mike Evansseguido por uma conversão de 2 pontos para Cade Otton, para colocar os Buccaneers em seis, com 2:44 restantes. Mas o Tampa Bay levou 17 jogadas e 7:21 para marchar 92 jardas para esse placar.

O jogo terminou quando Mayfield Ave Maria tentativa de seu próprio 45 caiu entre vários jogadores na end zone. Os Buccaneers perderam três partidas consecutivas e quatro de cinco desde a abertura por 2 a 0.

Contas conduzidas fio a fio

Búfalo construiu uma vantagem de 17-10 no intervalo e nunca perdeu. Foram sete pontos a mais que o Contas combinaram nos primeiros tempos dos três jogos anteriores, dois dos quais perderam.

Ter uma vantagem aliviou a pressão de uma defesa sem três titulares importantes.

Mayfield terminou 25 de 42 para 237 jardas e dois touchdowns, incluindo uma de 3 jardas para Chris Godwin, que foi o mais próximo do lance final de Mayfield quando este caiu intocado no gramado. Correndo de volta Raquel Branco Liderou o Bucs com sete recepções para 70 jardas e nove corridas para 39 jardas.

Baía de Tampaa defesa de Ted estava faltando ambos os tackles defensivos iniciais. Vita Vea foi descartado devido a uma lesão na virilha, e Salão Logan machucou a virilha durante o aquecimento pré-jogo.

Allen aproveitou a vantagem, ultrapassando 300 jardas pela 23ª vez em sua carreira.

Sua corrida como TD foi a 43ª de sua carreira, igualando Steve Jovem para o segundo maior número de todos os tempos entre os quarterbacks. E agora ele tem 199 touchdowns combinados de passes e corridas, empatando com o Hall da Fama Dan Marino em segundo lugar entre os quarterbacks em suas primeiras seis temporadas.

Allen disse na terça-feira que pode ser parcialmente responsável pelo início lento do ataque de Buffalo, depois de tomar conscientemente a decisão de controlar suas emoções no mês passado. Allen chamou isso de abordagem “pouco positiva” e reconheceu que pode ter ido longe demais na redução de seu nível de energia.

A única coisa moderada em Allen foi a comemoração do touchdown após sua pontuação de 13 jardas. Allen ficou no canto esquerdo da end zone na frente de uma multidão entusiasmada e caminhou casualmente pela linha lateral após ser parabenizado por vários companheiros de equipe.

Na jogada antes de sua corrida como TD, Allen foi demitido na linha lateral, e foi essa rebatida que o levou à tenda médica para avaliar seu ombro. Ele voltou a tempo para a próxima tacada de Buffalo, mas interceptou quando seu passe desviou dos dedos do Antoine Winfield Jr. e foi pego pelo atacante defensivo William Gholston.

O Bucaneiros marcou duas jogadas depois no passe de Mayfield para Deus para empatar o jogo em 10-all.

Allen então liderou Buffalo em uma corrida de nove jogadas e 75 jardas, culminada pelo quarterback rolando para a direita e jogando sobre o corpo para encontrar Kincaid aberto no meio.

Tudo o que parecia faltar ao ataque nas últimas três semanas parecia corrigido. Os Bills mudaram seu ritmo, às vezes aumentando o ritmo para manter os Bucs desequilibrados. E Allen atacou no meio do campo, algo que hesitou em fazer nas duas partidas anteriores.

A seguir

Bucaneiros: No Houston em novembro 5.

Contas: No Cincinnati em 5 de novembro. Em janeiro passado, na estrada contra o BengalasSegurança das contas Damar Hamlin teve parada cardíaca e precisou ser reanimado em campo. O jogo foi interrompido e eventualmente cancelado. Hamlin voltou a jogar, mas só esteve ativo uma vez nesta temporada.