Alpine F1 vende ações para Patrick Mahomes, Travis Kelce e outros esportistas

EUé oficial, Outros capitais junta-se aos investidores da equipa Alpine de Fórmula 1, que injetará 200 milhões de euros (211,5 milhões de dólares) para o seu desenvolvimento internacional.

O consórcio é apoiado por vários desportistas, como Patrick Mahomes, Travis Kelce, Trent Alexander-Arnold, Juan Mata, Rory McIlroy, Anthony Joshua e Roger Ehrenbergficará encarregado de se aventurar na F1.

A ideia de incorporar a Otro Capital é catapultar a marca do Grupo Renault para promover o seu nome em todo o mundo, seja em mídia, patrocínio, venda de ingressos, hotelaria, gestão de direitos comerciais, merchandising e muito mais.

Com isto, este novo consórcio junta-se a outros investidores da Alpine F1, que incluem RedBird Capital Partners, Maximium Effort Investments, Huntsman Family e Main Street Advisors.

Atletas que fazem parte da Otro Capital

Patrick Mahomes: Quarterback do Kansas City Chiefs, duas vezes MVP da NFL e duas vezes MVP do Super Bowl.

Travis Kelce: Tight end do Kansas City Chiefs, oito NFL Pro Bowls consecutivos e duas vezes campeão do Super Bowl.

Rory McIlroy: Quatro vezes vencedor de um importante campeonato de golfe e atualmente classificado em segundo lugar no mundo. Rory investiu por meio da Symphony Ventures Capital, uma parceria que apoia empresas inovadoras nas áreas de saúde, tecnologia e esportes.

Antônio Josué: Medalhista de ouro olímpico no boxe e duas vezes ex-campeão mundial unificado dos pesos pesados.

Trent Alexander-Arnold: Internacional de futebol da Inglaterra, vencedor da UEFA Champions League e campeão da Premier League com o Liverpool.

Juan mata: Jogador de futebol profissional, vencedor da Copa do Mundo FIFA e do Campeonato Europeu da UEFA pela seleção espanhola. Ex-lenda do Manchester United e do Chelsea. Cofundador da organização Common Goal.

Rogério Erenberg: Fundador da Eberg Capital, investidor no Miami Marlins e Real Salt Lake.

O que é a Otro Capital e quem são as celebridades que a compõem?

Liderado por Alec Scheiner, Brent Stehlik, Niraj Shah e Isaac Halyardopera e investe no ecossistema esportivo há 25 anos.

Assim, a Otro Capital é uma empresa de investimento privado que opera e se concentra em esportes, mídia, jogos e entretenimento; e geralmente coloca o seu dinheiro em ativos submonetizados e muitas vezes subvalorizados; e geralmente trabalha em conjunto com a RedBird Capital.

Além disso, este consórcio conta com o respaldo econômico de grandes nomes, neste caso, como Patrick Mahomes, Travis Kelce e John Mata.