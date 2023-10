Altenburg ABRE MAIS DE 60 VAGAS; Veja os locais!

A Altenburg, a maior fabricante de travesseiros do Brasil, que oferece produtos para cama, banho e decoração, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos ofertados na lista abaixo:

Assistente de Atendimento ao Cliente (SAC) – Blumenau – SC – SAC;

Assistente Administrativo Televendas – Blumenau – SC – Back-office;

Jardineiro (a) – Blumenau – SC – Jardinagem;

Auxiliar de Produção (PCD) – Blumenau – SC – Produção;

Analista de Marketing – Blumenau – SC – Marketing;

Operador (a) de Televendas – Blumenau – SC – Call Center Ativo;

Analista de Performance de Produto – BI – Blumenau – SC – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Blumenau – SC – Venda Interna;

Assistente Fiscal – Blumenau – SC – Fiscal;

Consultor de Vendas – Outlet Premium – Porto Belo – SC – Lojas / Shopping;

Coordenador de Atendimento ao Cliente (SAC) – Blumenau – SC – SAC;

Supervisor (a) de Lojas – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Coordenador Comercial – Blumenau – SC – Venda Externa;

Consultor de Vendas – São Roque – SP – Lojas / Shopping;

Consultor de Vendas – Balneário Camboriú – SC – Venda Externa.

Mais sobre a Altenburg

Sobre a Altenburg, é interessante frisar que a empresa é líder do mercado nacional de travesseiros e uma das maiores empresas de cama, mesa e banho do Brasil, com preocupação com o bem-estar é uma tradição há quase um século.

Hoje, geras mais de 2 mil empregos diretos e estamos presentes em mais de sete mil pontos de venda em todos os estados do Brasil, além de países da América Latina.

A Altenburg conta com um parque fabril bem distribuído: duas unidades estão localizadas em Blumenau, polo têxtil de Santa Catarina, uma unidade em Sergipe, importante Estado da região Nordeste, uma unidade instalada em São Roque (SP) e outra, no Paraguai. Os produtos são comercializados em 15 lojas próprias e por meio do e-commerce.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Altenburg já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só ACESSAR ESSE LINK para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



