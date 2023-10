ALTERAÇÃO na data do Bolsa Família?

O Bolsa Família é notório como um esquema de ajuda financeira do governo que alcança a inúmeros habitantes em todo território nacional a cada mês. Efetuando uma transferência para unidades familiares que se encontram em situação de fragilidade econômica e social, é de suma importância para os brasileiros.

Entretanto, também é de suma importância que todos os cidadãos saibam quais são as condições necessárias para ser elegível ao benefício e as datas estimadas os repasses. Assim, é possível se programar para prover o sustento da casa durante o mês com o dinheiro do Bolsa Família.

Requisitos para ter direito ao Bolsa Família

Para se tornar um beneficiário do Bolsa Família e receber as assistências financeiras proporcionadas, é essencial cumprir com os critérios específicos do programa. Inicialmente, a renda per capita familiar não deve exceder o valor de R$ 218.

Adicionalmente, todos os contemplados devem estar inscritos no CadÚnico (Cadastro Único). Crianças com idades entre 4 e 6 anos devem apresentar uma taxa mensal de frequência escolar de, no mínimo, 60%, enquanto que crianças e adolescentes de 6 a 18 anos devem comparecer a pelo menos 75% das aulas.

Nutrição e saúde em foco

Também é relevante notar que, na presença de crianças com menos de 7 anos na unidade familiar, é imperativo assegurar que elas mantenham seu calendário de vacinação atualizado. Além disso, devem receber acompanhamento nutricional de forma criteriosa. Mulheres grávidas também precisam seguir um pré-natal apropriado para manter sua qualificação no programa.

Novas datas do Bolsa Família são liberadas



O Caixa Tem, criado pela Caixa Econômica, assume um papel crucial no contexto dos programas de transferência de recursos do governo central. Dentro desses programas, o Bolsa Família se sobressai como uma ajuda social que alcança inúmeras pessoas em todo o país a cada mês.

Aqueles que já recebem os benefícios e estão ansiosos pelos próximos créditos em suas contas através do app da Caixa podem consultar o cronograma logo abaixo. Lembrando que o critério de repasse é o dígito final do NIS:

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.

A importância que tem o Caixa Tem

O Caixa Tem desempenha um papel essencial na distribuição desses recursos, simplificando o acesso dos beneficiários ao dinheiro que têm direito. Então, certifique-se de manter suas informações atualizadas no aplicativo para receber seu pagamento conforme o cronograma mencionado anteriormente.

Nesse contexto, o Caixa Tem continua a ser uma ferramenta crucial para inúmeras pessoas no Brasil que contam com o Bolsa Família como um suporte financeiro indispensável. Esteja sempre vigilante quanto à atualização dos critérios do programa, mantendo-se, assim, sempre informado sobre datas e outros pormenores.