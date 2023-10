Amber Heard afirma que Jason Momoa se vestiu como Johnny Depp no ​​set de ‘Aquaman’

Âmbar Ouvida disse ao terapeuta Jason Momoa estava se vestindo propositalmente como seu ex Johnny Deep durante as filmagens da sequência de ‘Aquaman’ … uma das muitas afirmações que acabaram de vir à tona.

A notícia vem como cortesia de novos documentos legais da Amber’s julgamento por difamação no ano passado, que foram recentemente tornados públicos… e detalham algumas alegações surpreendentes que ela fez em sessões de terapia em 2021, quando ela e Jason estavam trabalhando em ‘A2’.

Durante uma sessão específica em dezembro daquele ano, ela disse que sentiu que Jason estava aparentemente tentando fazer jogos mentais com ela, copiando intencionalmente o senso de moda de JD, até seus anéis com vários dedos… de acordo com Variedade.