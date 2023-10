Ammo Varejo ABRE VAGAS para Vendedor, Gerente e mais!

A Ammo Varejo, empresa que administra as operações das marcas Santista, ARTEX, Persono, mmartan e casa moysés, está com ótimas opções de emprego disponíveis. Dito isso, veja quais são os cargos abertos e suas respectivas localidades:

Analista de Operações do Varejo Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Suprimentos (Vaga afirmativa PCD) – Vinhedo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Loja ARTEX Catarina Fashion Outlet – São Roque – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – banco de talentos;

Estagiário (a) em Design Gráfico – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Gerente de Loja – Araçariguama – SP – Efetivo;

Gerente de Loja – São Caetano do Sul – SP – Efetivo;

Gerente de Loja – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Logística – Blumenau – SC – Temporário;

Subgerente – Itaquaquecetuba – SP – Efetivo;

Subgerente – Brasília – DF – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Cascavel – PR – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – São Roque – SP – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Uberlândia – MG – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Foz do Iguaçu – PR – Efetivo.

Mais sobre a Ammo Varejo

Sobre a Ammo Varejo, é importante destacar que a companhia surgiu em 2009, com o desejo de trilhar um novo caminho.

Em 2010, iniciou o processo de expansão geográfica da casa moysés, mmartan e ARTEX através da aquisição de lojas próprias e de um bem sucedido e premiado modelo de franquias. Hoje, reúne mais de 1,4 milhões de clientes ativos, mais de 230 lojas em 25 estados brasileiros.

Como enviar o seu currículo?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

