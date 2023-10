Ana Maria Markovic desafia Alisha Lehmann pelo título de jogadora de futebol mais sexy do mundo

Taqui está um novo debate no mundo do futebol, desta vez para determinar quem é a jogadora de futebol mais sexy do planeta.

Alguns acreditam que é Ana Maria Markovica croata de 23 anos que mistura seu talento ao jogar pelo gafanhoto com sua beleza e negócios como influenciadora.

Alisha Lehmann é a mulher mais influente do futebolMarca English

Recentemente, ela foi questionada nas redes sociais se ela concorda que é a jogadora mais bonita do futebol feminino e ela tuitou essa pergunta.

“Para você decidir”, foi seu único comentário, junto com alguns emojis.

Quem é Ana Maria Markovic?

Ana Maria Markovic nasceu em Split, Croácia, em 9 de novembro de 1999, e atualmente joga na Superliga Feminina Suíça com gafanhoto.

Ela também é titular da seleção feminina croata, enquanto a jogadora de futebol se tornou uma celebridade fora do futebol.

Ela é muito popular nas redes sociais, com 2,9 milhões de seguidores apenas na conta do Instagram, onde compartilha seu dia a dia, além de algumas mensagens pessoais.

Ana Maria Markovic x Alisha Lehmann

Se Ana Maria Markovic é ganhar o título de jogadora de futebol mais sexy do mundo, ela terá que destronar Alisha Lehmann.

A atacante suíça é uma das jogadoras de futebol mais famosas do cenário mundial graças ao número de seguidores que possui em sua conta no Instagram.

Atualmente jogando pelo Vila Astonela é a jogadora com mais seguidores em seus perfis nas redes sociais, contando com nove milhões e meio de seguidores no TikTok e mais de 14 milhões em seu Instagram.

Esses números cimentam Alisha Lehmann como a jogadora de futebol mais popular e sexy do momento, mas em breve ela poderá enfrentar um desafio.