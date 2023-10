Andre Iguodala anuncia aposentadoria após 19 anos de carreira na NBA

Óm dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA encerrou o dia, com André Iguodala anunciando que está se aposentando aos 39 anos.

O tetracampeão da NBA faz o anúncio depois de passar 19 temporadas na liga.

Curry se autodenomina o melhor armador de todos os tempos, à frente de Magic JohnsonParker Johnson

Ele começou em 2004, depois de ter sido escolhido em nono lugar geral pelo Filadélfia 76ersonde permaneceu até 2012.

Uma curta passagem de um ano no Nuggets de Denver foi seguido por Iguodalade 2013 a 2019 com o Guerreiros do Golden Stateonde conquistou o título em 2015, 2017 e 2018, sendo até nomeado MVP das Finais em 2015.

Depois de jogar pelo calor de Miami de 2020 a 2021, ele então retornou ao Guerreiros e ajudou-os a vencer o campeonato mais recente, em 2022.

Anúncio de aposentadoria de Andre Iguodala

O jogador veterano estava perto de se aposentar no verão passado, mas aparentemente um telefonema de Stephen Curry encorajou-o a mudar de ideia.

Desta vez, decidiu encerrar a sua ilustre carreira, pois agora embarcará na carreira empresarial, tendo já montado vários projetos interessantes.

Ele fez o anúncio por meio da coluna DealBook do The New York Times, explicando que agora administrará o Mosaic, um fundo de capital de risco que iniciou com um parceiro de negócios. Rudy Cline-Thomas.

“Foi uma bênção jogar por tanto tempo”, disse ele.

“Não sei se isso realmente me atingiu ainda.”

Andre Iguodala pode se tornar proprietário

Durante sua discussão com o The New York Times, Iguodala admitiu que ter um time pode ser do seu interesse, mas não neste momento.

O momento tem que ser certo, mas esse é definitivamente o objetivo final”, admitiu abertamente.

Se ele tiver metade do sucesso na gestão de um time do que quando estava na quadra, o futuro poderá ser muito promissor para essa lenda do basquete.