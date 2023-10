Andre Iguodala fala sobre Jrue Holiday logo após se aposentar da NBA

André Iguodala anunciou sua aposentadoria do NBA na sexta-feira e instantaneamente apertou o botão para se tornar um locutor com uma abordagem quente celtas de Boston guarda Férias Jruechamando-o de “o jogador mais subestimado desta geração”.

Iguodala, 39, apareceu no ESPN‘First Take’ com Stephen A. Smith na sexta-feira. Quando questionado sobre qual equipe ele mais confia para chegar ao Finais da NBA nesta temporada, o Guerreiros do Golden State a lenda falou do impacto iminente de Holiday no Celtics, escolhendo Boston em vez do Milwaukee Bucks.

“[Jrue Holiday] é o jogador mais subestimado desta geração”, disse Iguodala. “Esse cara é diferente.”

Iguodala não acredita que Milwaukee consiga se ajustar defensivamente sem Holiday, um dos melhores defensores da liga.

Jrue Holiday é subestimado?

Holiday, 33 anos, é conhecido como o melhor defensor da liga entre muitos jogadores, torcedores e especialistas.

Seu currículo, conforme listado por Iguodala, inclui um título da NBA, 2X NBA All-Star (2013, 2023) 3X NBA All-Defensive First Team (2018, 2021, 2023) 2X NBA All-Defensive Second Team (2019, 2022) NBA Sportsmanship Prêmio e (2021) 3X companheiro de equipe do ano na NBA.

