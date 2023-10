Andretti não se intimida com oposição e ainda quer estreia na F1 em 2025

Michael Andretti não está preocupado com a oposição de Fórmula 1 enquanto ele pretende continuar sua campanha para ingressar na classe rainha das corridas de monopostos até 2025.

Desde 2016, não há 11 equipes no grid, desde a saída do MRT, ou simplesmente ‘Manor’, mas várias novas equipes querem entrar no esporte.

Isso se deve ao interesse renovado pelo esporte após a luta pelo título de 2021 entre Lewis hamilton e Max Verstappenapoiado ainda pela popular série ‘Drive To Survive’ na Netflix.

Hitech, Rodin Carlin e LKYSUNZ supostamente expressaram interesse em ingressar no esporte, mas enfrentaram rejeição do órgão regulador, a FIA, enquanto a Andretti Global recebeu luz verde para passar para a próxima fase.

“No momento ainda estamos filmando para 2025”, Andretti disse no fim de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos.

“Nosso carro estará em um túnel de vento na próxima semana, então já temos um carro construído com especificações para 2023.”

“Estamos a todo vapor, estamos construindo uma equipe. No momento é 2025, pode ser 2026, mas veremos”.

Equipes de F1 estão preocupadas com Andretti

Grande parte do grid atual da F1 se opõe à entrada, com Williams Racing expressando preocupação particular devido à potencial diluição de receitas de uma 11ª equipe, apesar do final do grid já estar lutando para ser lucrativo.

“Fica claro por que temos muito cuidado em diluir o que já temos, porque são apenas mais perdas em jogo”, James Vowleschefe da equipe de Williansdisse.

“Fomos claros desde o início. Estamos mais do que felizes em trazer novas entidades, mas o bolo tem que crescer como resultado disso, e não diminuir.

“Para maior clareza, isso não é contra a Andretti ou a General Motors (GM), muito pelo contrário.

“Dou as boas-vindas à GM de braços abertos e Willians recebe a GM de braços abertos e espero estabelecer um relacionamento com eles caso as coisas dêem certo.”

Andretti seria obrigado a desembolsar 200 milhões de dólares para pagar uma taxa ‘anti-diluição’ para garantir que as equipes orçamentárias menores permanecessem protegidas com uma nova adição e Michael Andretti acredita que eles ajudarão o esporte a crescer ainda mais.

“Não sei, é um mistério para mim, de certa forma, por que eles estão recuando”, disse ele à Sky Sports.

“Dizem que estamos cortando o bolo, mas acho que a questão é que, com sorte, trazemos mais do que tiramos, e realmente acreditamos nisso.

“Se você olhar para o apoio dos fãs em todas as pesquisas que foram feitas, achamos que vamos aumentar, e não diminuir.”