Rcansado NFL quarterback André Sorte compareceu ao Folsom Field na noite de sexta-feira para assistir Búfalos do Colorado treinador principal Deion Sanders levar seu time a uma derrota Cardeal de Stanford.

Luck, 34 anos, não foi a única celebridade presente no evento Luzes de Sexta à Noite. Comediantes Antonio Anderson e Cedrico, o Artistaalém de ator e músico Lucas Grimesestavam entre os outros nomes famosos em Boulder.

A palestra de Deion Sanders que emociona Tom Brady e o faz amá-lo

O ex-aluno de futebol de Stanford estava vestido com o uniforme da escola, mas não conseguiu comemorar um touchdown no primeiro tempo, com o Colorado vencendo por 29-0.

Sorte, uma escolha de primeira rodada de Stanford no Draft da NFL de 2012recebeu uma ovação estrondosa dos torcedores adversários quando exibido no jumbotron.

Travis Hunter de volta à escalação

Jogador bidirecional dos Buffaloes Travis Caçador voltou à escalação depois de perder três jogos devido a lesão. Duas dessas partidas terminaram em derrota para o Colorado.

Hunter, de 20 anos, é indiscutivelmente o melhor jogador do time nas duas pontas e provou isso ao marcar um touchdown no primeiro tempo.

Ele registrou 70 jardas em cinco recepções no primeiro tempo e ainda tem mais uma pela frente, durante a qual Hunter provavelmente dobrará sua produção.