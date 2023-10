Andy Bean, 11 vezes vencedor do PGA, morre aos 70 anos após complicações de transplante de pulmão

11 vez vencedor do PGA Andy Feijão está morto após complicações de transplante de pulmão, relata a ESPN.

Feijão tinha 70 anos e havia passado recentemente por uma cirurgia de transplante de pulmão em setembro, após contrair a doença SARS-CoV-2, comumente conhecida como COVID-19 e que causou uma pandemia global.

Feijão jogou golfe profissional entre 1975 e 1989 e terminou no Top 35 da lista de premiação do PGA Tour em 10 temporadas consecutivas a partir de 1977. Seu melhor resultado no PGA Championship foi em 1980 e 1989, quando terminou como vice-campeão e registrou um Finalização entre os 10 primeiros no Masters de 1982.

O graduado da Universidade da Flórida também participou duas vezes da Ryder Cup pela equipe dos EUA, em 1979 e 1989, mostrando sua longevidade como um competidor respeitável.

Ele nasceu na Geórgia em 1953 e foi criado no estado, mas mudou-se para Lakeland, Flórida, quando tinha 15 anos e foi em Lakeland onde morreu.

Tensão da Ryder Cup: McIlory confronta o caddie de CantlayRO

Ele deixa sua esposa, Déborae três filhas; Lauren, Lindsay e Jordânia.

Quando é o próximo grande torneio de golfe?

A Ryder Cup acaba de terminar, com a Europa a dominar os acontecimentos no Marco Simone Golf and Country Club, em Itália.

A competição transatlântica foi vencida por Lucas DonaldA equipe de 16,5-11,5, com a Europa completando uma vitória ao reter a Copa Solheim após um empate de 14 na competição feminina.

O próximo grande torneio será o Masters, programado para 11 a 14 de abril de 2024. Jon Rahm será o atual campeão depois de se tornar o quarto golfista espanhol a vencer a competição e o primeiro europeu a vencer o Masters e o US Open.

Rahm ganhou a primeira jaqueta verde de sua carreira ao vencer Brooks Koepka e Phil Mickelson por quatro tacadas e, no processo, recuperou o lugar de número 1 do mundo, embora agora seja ocupado por Scottie Scheffler com Rory McIlroy em segundo lugar, à frente Rahm.