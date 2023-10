Andy Reid abençoa o relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce: eu a conheci quando ela era jovem, estamos felizes por ela estar aqui

Ktreinador principal do Ansas City Chiefs Andy Reid foi questionado sobre seus pensamentos sobre uma estrela pop Taylor Swift e teve uma revelação interessante.

Tornou-se evidente que Reid é realmente um fã de Rápido e que ele a conhece há muito tempo.

Vídeo de momento doce de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova YorkMarca English

“Assim como você, eu a conheço desde Filadélfia“, Reid disse, ao falar com seu ex-quarterback Donovan McNabb em seu podcast, chamado The Five Spot.

“O pai dela é um grande fã da NFL, então eu conheci ela e o pai dela quando ela era bem jovem.

“Eu brinquei sobre definir [Travis] Kelce para cima, só estou dizendo.

“Ela é uma boa menina. Ela gosta disso e estamos felizes por ela estar aqui.”

O fenômeno Travis Kelce e Taylor Swift

A discussão girou em torno Rápidoo romance florescente com o Chefes‘ estrela apertada, Travis Kelceque atraiu atenção considerável tanto no mundo dos esportes quanto da cultura pop.

Este relacionamento trouxe um novo público para a NFL, e a liga acolheu com satisfação o aumento da publicidade, assim como o treinador Reid.

Quando Travis Kelce e Taylor Swift começaram a namorar?

Os rumores de Rápido e Kelce “sair” começou em setembro, e Rápido mais tarde assistiu a um Chefes jogo em casa para apoiar Kelce.

Recentemente, eles foram vistos juntos em público em Nova York, fizeram aparições surpresa no ‘Saturday Night Live’ e tiveram sua primeira demonstração pública de afeto capturada por câmeras enquanto estavam em Manhattan.

Kelce tive algum tempo livre no fim de semana, pois o Chefes já havia vencido o Denver Broncos no Thursday Night Football, com Rápido em atendimento.

O próximo jogo será contra o Carregadores de Los Angeles no domingo, embora não esteja claro se Taylor Swift participará deste.