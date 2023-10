Andy Reid conta tudo sobre o encontro com Taylor Swift: ele realmente fez o papel de Cupido para Kelce?

Tele Chefes de Kansas City teve uma vitória dominante sobre o Ursos de Chicago na semana 3, mas foi Taylor SwiftA aparição de Michael no Arrowhead Stadium que roubou as manchetes. Rumores circulavam sobre o tight end do Chiefs Travis Kelceo possível relacionamento de Swift com Swift e treinador principal Andy Reid não resistiu a fazer uma piada sobre isso durante sua coletiva de imprensa pós-jogo. “Quer saber, eu já a conheci antes”, disse Reid. “Eu os configurei.” A sala se encheu de risadas e Reid saiu com um grande sorriso no rosto.

Em uma entrevista recente com Donovan McNabb em “The Five Spot” do Outkick, Reid relembrou seu primeiro encontro com Swift. “Eu a conhecia da Filadélfia. Você sabe, o pai dela é um grande fã da NFL,” Reid disse.

“Eu a conheci quando ela era muito jovem e seu pai, e, então, você sabe, eu brinquei sobre armar para Kelce. … Mas, você sabe, mas só estou dizendo”, disse Reid enquanto McNabb ria. Reid também expressou apreço por Rápidoentusiasmo durante os jogos. “Ela é uma boa menina. Ela gosta disso e estamos felizes por ela estar aqui”, acrescentou.

Reid elogia seu quarterback superstar

Reid também falou sobre o desempenho dos Chiefs nesta temporada, especialmente a liderança do atual MVP da NFL. Patrick Mahomes. Apesar da aparente falta de talento do time como wide receiver, Mahomes continuou a jogar em alto nível e assumiu um papel mais de mentor nesta temporada.

“Mahomes é um veterano. É seu sexto ano começando aqui, e você pode dizer que ele tem um monte de jovens receptores trabalhando com esses caras. E gosto da maneira como ele está lidando com isso”, disse Reid.

McNabb também perguntou a Reid sobre sua experiência como treinador em Cidade de Kansas ao longo dos últimos anos. “Eles são loucos, é barulhento. É um estádio antigo, mas a acústica é, tipo, maluca. Os fãs estão bem em cima de você e as coisas ficam tremendamente barulhentas. Então, eu adoro isso. Eu amo a base de fãs. É provavelmente o mais próximo da faculdade que você encontrará”, disse Reid.