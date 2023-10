Anel de Fogo do Eclipse Solar: Por que o eclipse de outubro de 2023 é chamado de Anel de Fogo?

ÓNos próximos meses, os residentes e visitantes do Estados Unidos terá a oportunidade de testemunhar dois raros eventos celestes. O primeiro evento é um “anel de fogo” Eclipse solarseguido por um eclipse solar total em abril.

Um eclipse do anel de fogo ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, criando uma imagem semelhante a um anel de fogo. Ao contrário de um eclipse solar total, a Lua está mais longe da Terra durante este evento, por isso não bloqueia completamente o Sol.

Vista espetacular do eclipse solar total surpreendeu passageiros durante voo

Neste sábado, 14 de outubro, um eclipse parcial do anel de fogo será visível para aqueles que estão em um caminho que se estende do Oregon ao Texas. Começará às 09h13 PT na costa do Oregon e terminará no Texas às 12h03 CT. San Antonio é a maior cidade dos EUA no caminho do eclipse e estão em andamento preparativos para receber visitantes.

Onde mais o Anel de Fogo do Eclipse Solar será visível?

Algumas partes de Porto Rico, Havaí e Alasca testemunharão um eclipse parcial, mas não verão o efeito do anel de fogo. Em 2023, outro evento espetacular aguarda, pois um eclipse solar total está previsto para ocorrer em 8 de abril. O “caminho da totalidade” deste eclipse se estenderá por 185 milhas de largura, do norte do México ao leste do Canadá, passando por 13 estados dos EUA.

A raridade dos eclipses solares totais nos EUA torna estes eventos altamente esperados. O próximo não será visível até 23 de agosto de 2044. A Nasa enfatiza a importância de usar filtros solares especializados para segurança ao tentar ver um eclipse solar, pois olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada para os olhos pode ser prejudicial. Os filtros só devem ser removidos quando a Lua cobrir completamente a superfície visível do Sol.

Estes eventos celestes oferecem aos cientistas oportunidades de estudar o Sol e as suas interações com a Terra. Os eclipses solares podem afetar a vida animal, pois criam a aparência de crepúsculo e levam a uma queda temporária nas temperaturas.