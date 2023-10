Angelina Jolie assume posição firme contra a retaliação de Israel em Gaza

A atriz – que assumiu uma função de serviço público ao longo da última década – postou uma longa declaração neste fim de semana abordando a guerra no Oriente Médio… e ela diz com bastante clareza, a ofensiva contínua que Israel está empreendendo em Gaza não está certa.

Ela começa por simpatizar com os israelitas que foram vitimizados em Outubro. 7 ataque terrorista realizado pelo Hamas – dizendo, como milhões de outros, que ela também estava enojada/zangada com todos aqueles que foram mortos, especialmente crianças… acrescentando que reza pelo regresso seguro dos reféns.

No entanto, ela então escreve isto… “O que aconteceu em Israel é um ato de terror. Mas isso não pode justificar as vidas inocentes perdidas no bombardeio de uma população civil em Gaza que não tem para onde ir, sem acesso a alimentos ou água, sem possibilidade de evacuação, e nem mesmo o direito humano básico de atravessar uma fronteira para procurar refúgio.”

AJ cita os seus muitos anos de experiência neste campo, dizendo que há uma necessidade desesperada de ajuda na área – e que a resposta de Israel só está a piorar as coisas. Ela acrescenta: “A negação de ajuda, combustível e água está punindo coletivamente um povo. A humanidade exige um cessar-fogo imediato. As vidas de palestinos e israelenses – e as vidas de todas as pessoas no mundo – são igualmente importantes. Qualquer coisa que possa evitar vítimas civis e salvar vidas devem ser feitas.”