Angelina Jolie comenta conflito entre Israel e Palestina

Dapesar da incrível gravidade do actual conflito no Médio Oriente, as celebridades têm sempre algo a dizer sobre o assunto.

Dado que Israel tem bombardeado sistematicamente a vida das áreas dentro e ao redor de Gaza em resposta aos angustiantes ataques terroristas de 7 de Outubro cometidos por Hamasa situação no Médio Oriente ameaçou cair no caos total, envolvendo países de todo o mundo que escolhem vários lados.

Angelina Jolie não é de todo a favor da resposta de Israel à Hamas‘brutalidade.

O que Angelina Jolie disse sobre a campanha de bombardeio de Israel?

Com a incursão terrestre iniciada no sábado à noite, com as tropas israelitas a invadirem o território palestiniano dentro Gazauma campanha de bombardeamentos causou muitos dos danos que chocaram os observadores ocidentais.

Madonna expressa sua posição sobre o conflito Israel-HamasRoberto Ortega

Jolie é uma delas e começou a postar uma longa declaração sobre o assunto, apesar de não ter sido questionada diretamente.

“Como milhões de pessoas em todo o mundo, passei as últimas semanas doente e irritado com o ataque terrorista em Israel, a morte de tantos civis inocentes e me perguntando qual a melhor forma de ajudar”, afirmou. Jolie postou.

“Eu também estou rezando pelo retorno imediato e seguro de todos os reféns e pelas famílias que carregam a dor inimaginável do assassinato de um ente querido.

“O que aconteceu em Israel é um acto de terror, mas não pode justificar as vidas inocentes perdidas no bombardeamento de uma população civil em Gaza que não tem para onde ir, não tem acesso a comida ou água, não tem possibilidade de evacuação e nem sequer tem o direito humano básico de atravessar uma fronteira para procurar refúgio.”