Angelina Jolie está supostamente decidida a destruir a vida e a imagem de Brad Pitt

Ptalvez você tenha pensado que a batalha legal entre Brad Pitt e Angelina Jolie acabou, mas a atriz ainda não terminou. De acordo com um relatório de radar on-line, ela está determinada a tornar a vida do ex-marido um inferno. Nenhuma das alegações ou acusações contra ele funcionou do ponto de vista jurídico e ela está procurando outra forma de prejudicar sua imagem. O que desencadeou uma investigação sobre as alegações do FBI foi uma acusação de um listado ‘Jane Doe‘, que acabou sendo confirmado como Angelina Jolie. Em seu relato, ela descreve um incidente a bordo de um voo em que Pitt estava bêbado e agrediu ela e um de seus filhos. Este incidente teria ocorrido em 2016, mas as descobertas foram inconclusivas a favor de Brad Pitt.

Jolie também acusou Brad Pitt de abuso infantil, mas essas alegações também foram rejeitadas pelo FBI e até ridicularizadas em algum momento. Devido a essa resposta negativa às suas acusações, o relatório sugere que ela ainda está disposta a continuar desenterrando sujeira contra seu ex-marido e encontrar a brecha que pode prendê-lo atrás das grades. A atriz acusou juiz aposentado de Los Angeles John W. Ouderkirk e governador Gavin Newsom da Califórnia por agir de forma tendenciosa em favor de Brad Pitt. Segundo os promotores e o juiz, nenhuma prova foi conclusiva sobre as acusações de Jolie e a batalha judicial atualmente gira apenas em torno da custódia dos filhos.

O que Brad Pitt fez contra Jolie?

O fato de que Brad Pitt está apenas contra-processando Jolie como um mecanismo de defesa já lhe diz quais são suas intenções. Se ele tivesse más intenções contra ela, a mãe de seus filhos, teria reagido de maneira mais fria. Mas isso aparentemente não vai parar Angelina Jolie, que se mantém firme e mantém as suas acusações como a verdade absoluta. Provavelmente continuaremos assistindo a uma batalha desagradável se desenrolar diante de nossos olhos por parte do casal que uma vez governou Hollywood. Além da batalha pela custódia legal, há também a famosa batalha legal pelo castelo francês que eles possuíam juntos.