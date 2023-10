Anhanguera Ferramentas ABRE VAGAS para Vendedor, Operador de Logística e mais!

A Anhanguera Ferramentas, rede de lojas 100% brasileira que atua no setor de MRO (Manutenção, Reparo e Operação) há mais de 25 anos, está contratando profissionais para preencher o seu quadro. Isto é, antes de falar mais sobre, verifique a lista de oportunidades abertas:

Pessoa Analista de Controladoria – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Analista de Sistemas – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Hardware (Espírito Santo) – Viana – ES – Efetivo;

Pessoa Assistente Contábil / Fiscal – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Compradora – Campinas – SP – Efetivo;

Operador (a) de Logística – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Loja – Jundiaí – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Bragança Paulista – SP – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – São Paulo – SP – Trabalho Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Campinas – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Anhanguera Ferramentas

Sobre a Anhanguera Ferramentas, podemos ressaltar que trata-se de uma rede referência no setor de MRO (Manutenção, Reparo e Operação) há quase três décadas. Fundada em Campinas, interior de São Paulo, conta com uma sólida parceria com os melhores fornecedores, oferecendo soluções para todas as empresas e segmentos varejo e industrial.

Ao todo, a loja está presente nas cidades de Campinas, Jundiaí, Limeira, São Paulo e Sorocaba, atendendo todo o território nacional com processos que garantem qualidade, pontualidade e eficiência de seus produtos e serviços. Vá atrás da oportunidade e se recoloque no mercado!

Como enviar o seu portfólio para uma das vagas?

Como você já analisou a lista de cargos, é só CLICAR NESSE LINK para ser redirecionado à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no NC!



