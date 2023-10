ANP divulga os preços médios da semana

Mais uma semana chegou ao fim e os motoristas do país estão atentos às variações nos preços dos combustíveis. Esse assunto nunca perde a importância para milhares de pessoas que destinam parte do seu rendimento para o abastecimento do tanque de combustível dos seus veículos

Os preços dos combustíveis tiveram variações distintas nesta semana. Isso quer dizer que alguns motoristas conseguiram aproveitar a redução dos valores, enquanto outros não tiveram a mesma sorte. Contudo, vale destacar que nenhum dos três principais combustíveis ficaram mais caros no período, ao menos no geral.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina caiu pela quinta semana consecutiva nas bombas do país, para alegria dos motoristas. Já o etanol e o diesel se mantiveram estáveis na semana, ou seja, também não pressionaram de maneira mais intensa o orçamento dos brasileiros.

Gasolina mais barata pela quinta semana

Em resumo, o preço médio nacional da gasolina caiu 0,34% na semana passada. Com isso, o valor do combustível passou de R$ 5,82 para R$ 5,80.

Nas últimas cinco semanas, o combustível acumulou queda de apenas oito centavos, eliminando uma pequena parte da alta acumulada nas três semanas anteriores, de 36 centavos. Em outras palavras, as recentes reduções não estão conseguindo aliviar de maneira significativa o orçamento das famílias que precisam abastecer o tanque de combustível dos seus veículos.

A ANP revelou que o maior valor da gasolina encontrado nos postos do país nesta semana foi de R$ 7,62. Isso quer dizer que houve estabelecimentos que comercializaram o litro do combustível a um preço 31,4% maior que a média do país, dificultando ainda mais a vida dos motoristas destes locais.

Preço do etanol fica estável nas bombas



O etanol hidratado seguiu uma trajetória diferente da gasolina e se manteve estável nas bombas do país pela segunda semana consecutiva. Em síntese, o valor médio do biocombustível continuou custando R$ 3,64 para os motoristas do país.

O valor mais elevado encontrado nos postos pela ANP foi de R$ 6,60, superando em 81,3% a média nacional. Isso mostra que os valores do etanol tiveram uma variação bem mais expressiva que a gasolina nesta semana.

Em outras palavras, houve locais que comercializaram o biocombustível a valores bem mais elevados que outros, mas a média nacional se manteve estável.

Cabe salientar que o etanol costuma acompanhar as variações da gasolina, pois não há regulação dos preços do biocombustível no país. Na verdade, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina. Isso acontece porque os combustíveis são concorrente nas bombas.

Diesel sobe pela oitava semana

Após oito semanas de alta, o preço do óleo diesel se manteve estável nas bombas do país nesta semana. Antes de todas estas variações, o valor do combustível fóssil havia caído por cinco meses consecutivos no Brasil, entre fevereiro e julho deste ano.

Neste período, os motoristas não tiveram qualquer preocupação com o aumento nos valores do combustível fóssil, e isso aconteceu por dois motivos principais: a Petrobras reduziu o valor do diesel comercializado às distribuidoras do país e o Governo Federal promoveu isenção de impostos federais sobre o combustível.

Contudo, na primeira semana de agosto, o preço médio do litro do diesel voltou a subir no país, e isso se fortaleceu com o reajuste promovido pela Petrobras em meados de agosto. A propósito, a companhia elevou em 25,8% o preço do litro do diesel A comercializado às distribuidoras do país, o que correspondeu a uma alta de 78 centavos por litro.

Nesta semana, o valor médio nacional do diesel continuou custando R$ 6,22. Já o maior valor encontrado pela ANP nos postos do país foi de R$ 7,96, preço que superou em 28,0% o valor médio do país.

Preço do óleo diesel sobe neste domingo (1º)

A partir deste domingo, 1º de outubro, o governo Lula (PT) retoma a cobrança parcial de tributos federais sobre o diesel. Em resumo, esta é a segunda etapa da reoneração dos impostos, que ficaram zerados no país por mais de dois anos.

Em suma, o governo dividiu a retomada da cobrança do PIS/Cofins em três etapas. Confira:

Setembro: R$ 0,11 por litro;

Outubro: R$ 0,13 por litro;

Janeiro de 2024: R$ 0,35 por litro.

A saber, o governo elevou o valor do diesel em setembro, e agora promoverá uma nova alta em outubro, mas apenas dois centavos. A expectativa é que os valores não subam de maneira intensa nos postos do país. Contudo, mesmo com o pequeno valor, o governo deverá arrecadar R$ 300 milhões com a reoneração.