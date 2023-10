Antecipação do Bolsa Família, BPC e Seguro-Defeso foi confirmada! Veja se você está na lista de beneficiários

O governo federal anunciou recentemente a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Seguro-Defeso para os beneficiários que vivem em regiões afetadas pela seca histórica no estado do Amazonas. Essa medida tem como objetivo ajudar a população que está enfrentando dificuldades devido aos impactos causados pela estiagem. Aqui no Notícias Concursos você confere detalhadamente quem terá direito a essa antecipação, data de pagamentos e como eles serão feitos.

Antecipação do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Com a antecipação, os beneficiários residentes nos municípios do Amazonas que decretaram estado de emergência poderão sacar o valor já no dia 18 de outubro. É importante ressaltar que essa antecipação será válida apenas para os moradores das cidades que reconheceram a situação de calamidade pública.

O pagamento antecipado será realizado independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS) do titular. Dessa forma, todos os beneficiários desses municípios terão acesso antecipado aos recursos. Vale destacar que o valor mínimo a ser pago é de R$ 600.

Calendário do Bolsa Família para o restante do país

Para as famílias que não estão nos municípios em estado de calamidade, não haverá antecipação do pagamento do Bolsa Família. O cronograma de pagamentos seguirá normalmente, de acordo com o final do NIS do titular. Confira as datas abaixo:

Número final do NIS Data de pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 23 de outubro 5 24 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 30 de outubro 0 31 de outubro

Antecipação do BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que vivem em situação de vulnerabilidade. Assim como o Bolsa Família, o pagamento do BPC será antecipado para os beneficiários afetados pela seca no Amazonas.



O depósito do BPC será realizado no dia 25 de outubro, independentemente do último dígito do benefício. É importante destacar que essa antecipação será válida apenas para os beneficiários residentes nos municípios que decretaram estado de emergência.

Calendário do BPC em outubro no restante do país

Para os beneficiários do BPC que não estão nos municípios em estado de calamidade, o pagamento seguirá o cronograma normal. Confira as datas de liberação de acordo com o último dígito do benefício:

Número final do benefício Data de liberação 1 25/10 2 26/10 3 27/10 4 30/10 5 31/10 6 01/11 7 03/11 8 06/11 9 07/11 0 08/11

Antecipação do Seguro-Defeso

O Seguro-Defeso é um benefício pago aos pescadores artesanais durante o período de defeso, que é quando a pesca é proibida devido à reprodução das espécies. Nesse caso, devido à seca dos rios, o benefício será antecipado.

O valor do Seguro-Defeso é equivalente a um salário mínimo e, originalmente, o benefício começaria a ser pago em 15 de novembro. No entanto, devido à situação de emergência causada pela seca, o pagamento será adiantado.

Outras medidas anunciadas

Além da antecipação dos pagamentos do Bolsa Família, BPC e Seguro-Defeso, o governo federal anunciou outras medidas para auxiliar a população afetada pela seca no Amazonas. São elas:

Investimento de R$ 138 milhões em obras de dragagem em trechos dos rios Solimões e Madeira, que permitirão a desobstrução do fluxo das águas e garantirão a navegabilidade dos rios. Repasse de R$ 850 para pequenos agricultores, extrativistas e pescadores com renda de até 1,5 salário mínimo que tiveram perda da produção. Repasse de R$ 800 por pessoa na forma de auxílio abrigamento para os 200 moradores que tiveram suas casas destruídas em Beruri (AM) após o deslizamento de terra.

Essas medidas visam minimizar os impactos da seca e garantir o suporte necessário para a população afetada. O governo federal está empenhado em auxiliar essas regiões e garantir que os recursos cheguem de forma rápida e eficiente.

Suporte financeiro

A antecipação do Bolsa Família, BPC e Seguro-Defeso para os beneficiários do Amazonas é uma medida importante para ajudar as famílias afetadas pela seca histórica no estado. Com essa antecipação, espera-se que a população tenha um suporte financeiro para enfrentar as dificuldades causadas pela estiagem. Além disso, outras medidas, como investimentos em obras de dragagem e repasses financeiros, também contribuirão para garantir a navegabilidade dos rios e auxiliar os agricultores e pescadores. O governo federal está comprometido em fornecer o apoio necessário e garantir o bem-estar da população nessas regiões.