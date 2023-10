Nos últimos tempos, temos visto uma crescente popularidade da antecipação do saque-aniversário do FGTS, que vem se destacando como uma alternativa atraente para muitos brasileiros em busca de crédito pessoal.

FGTS: antecipação do saque-aniversário supera solicitações de consignado privado

Conforme um estudo realizado pelo Citi, essa modalidade de crédito já representa quase 24% da originação total de crédito pessoal, ultrapassando até mesmo o consignado privado. Entenda essa tendência crescente, suas implicações e os motivos por trás desse fenômeno.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Antes de mergulharmos na popularidade da antecipação do saque-aniversário do FGTS, é importante entender o conceito subjacente.

Em suma, o saque-aniversário do FGTS é uma modalidade de saque criada pelo Governo Federal que permite aos trabalhadores retirar uma parte do saldo de suas contas do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Desse modo, esse valor é calculado com base em uma porcentagem do saldo disponível na conta.

A ascensão da antecipação

A antecipação do saque-aniversário do FGTS, por outro lado, oferece uma oportunidade para os trabalhadores acessarem esse dinheiro antes do prazo anual. Basicamente, é uma forma de adiantar os recursos que só estariam disponíveis no aniversário do beneficiário.

Motivos por trás da popularidade



Você também pode gostar:

Vários fatores contribuíram para o rápido crescimento da antecipação do saque-aniversário do FGTS em relação ao crédito consignado privado. Aqui estão algumas razões:

Acessibilidade

A antecipação do saque-aniversário do FGTS é acessível a um grande número de trabalhadores, desde que tenham uma conta ativa no FGTS. Isso amplia o público-alvo em comparação com o crédito consignado, que está disponível apenas para aposentados, pensionistas e funcionários públicos.

Menores taxas de juros

Em muitos casos, as taxas de juros para a antecipação do saque-aniversário do FGTS são mais baixas do que as oferecidas no crédito consignado privado. Isso torna essa opção mais atrativa para quem busca crédito com custos mais baixos.

Simplicidade e rapidez

O processo de solicitação da antecipação do saque-aniversário do FGTS é geralmente mais simples e rápido do que o processo de obtenção de crédito consignado, que envolve análise de crédito e aprovação mais rigorosas.

Uso livre dos recursos

Os recursos obtidos com a antecipação do saque-aniversário do FGTS podem ser usados de forma livre pelo trabalhador, enquanto o crédito consignado muitas vezes possui restrições quanto ao uso dos fundos.

Certamente, a antecipação do saque-aniversário do FGTS está ganhando espaço rapidamente como uma alternativa atraente para aqueles que buscam crédito pessoal. Com sua acessibilidade, taxas de juros competitivas e simplicidade, não é surpresa que essa modalidade tenha superado o crédito consignado privado em termos de originação de crédito.

No entanto, é importante lembrar que, como qualquer forma de crédito, é fundamental usar essa opção com responsabilidade e considerar suas próprias necessidades financeiras antes de tomar uma decisão.

Afinal, a popularidade da antecipação do saque-aniversário do FGTS reflete uma demanda crescente por alternativas financeiras flexíveis e acessíveis no Brasil.

Faça um planejamento antes de solicitar crédito

O primeiro passo é determinar se o empréstimo é realmente necessário. Sendo assim, avalie se pode cobrir suas despesas sem recorrer ao crédito. Em alguns casos, cortar gastos ou criar um fundo de emergência pode ser uma alternativa melhor.

Planejar ajuda a entender como o empréstimo afetará suas finanças. Para isso, calcule o valor das parcelas, os juros a serem pagos e a duração do empréstimo. Isso permite avaliar se sua renda atual pode acomodar esses custos adicionais.

Escolher a melhor opção

Existem diferentes tipos de empréstimos disponíveis, como empréstimos pessoais, crédito consignado, empréstimos com garantia e mais. Uma vez que ao planejar com antecedência, você pode escolher a opção mais adequada às suas necessidades e ao seu orçamento.